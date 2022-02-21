Путін пригрозив, що "навчить Україну декомунізації"
Російський президент Володимир Путін у своєму зверненні повторив тезу російської пропаганди, що нинішні кордони України створені завдяки радянському керівництву, і пригрозив українцям, що "навчить справжній декомунізації".
Джерело: трансляція звернення Путіна до росіян
Пряма мова Путіна: "У результаті більшовицької політики виникла радянська Україна, яку й досі в наші дні можна назвати "Україна імені Володимира Ілліча Леніна" Він – її автор та архітектор.
Це повністю й цілком підтверджують архівні документи. Включно із жорсткими ленінськими директивами щодо Донбасу, який буквально "впихнули" в межі України.
А тепер вдячні нащадки позносили пам’ятники Леніну. Це в них "декомунізація" називається.
Ви хочете декомунізації? Ну що ж, нас це цілком задовольняє. Але не треба – як кажуть – зупинятися на півшляху. Ми готові показати вам, що значить для України справжня "декомунізація"!"
Деталі: У момент озвучення цієї тиради президент Росії стиснув кулаки та зціпив зуби, вдаючи на обличчі лють.
Звернення Путіна почали транслювати близько 20:40 за Києвом. Понад півгодини російський лідер розповідав про свою інтерпретацію історії України, СРСР та Російської імперії в контексті того, що, мовляв, нібито сучасні межі України є хибними, бо не враховують інтересів Росії.
За словами Путіна, нібито Ленін та радянські керівники помилково дозволили народам Російської імперії отримати власну державність. Крім того, він згадав про входження Кримського півострова до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки в 1954 року, зазначивши, що тодішній керівник СРСР Микита Хрущов дарма ухвалив таке рішення.
Проте, свою промову російський очільник почав із того, що споконвічно на землях України населення сповідувало православ'я та називало себе "руськими", натякаючи на те, що ніби українського народу історично не існувало. Така теза суперечить його власній тезі, що буцімто Ленін дозволив народам колишньої Російської імперії, яка розпалася після Першої світової війни, отримати власну державність, тобто на момент рішення Леніна український народ існував на колишніх теренах Російській імперії.
Попри те, що звернення Путіна до росіян стосується його рішення щодо визнання незаконних збройних формувань на окупованій території України, більше півгодини упродовж свого звернення він розповідав своє бачення на історію Росії, СРСР, Холодної війни та стосунків Росії із США та НАТО.
Передісторія:
- Путін неодноразово повторював тези, що сучасні кордони України були сформовані радянськими керманичами. Буцімто східні терени України, Кримський півострів та Причорномор'я "споконвічно" були російською територією, і тому Росія намагається із цим "розібратися".
- Російський президент Володимир Путін оперативно скликав 21 лютого засідання Ради безпеки РФ, на якому його члени – голови урядових відомств та армії – висловили привселюдно підтримку щодо можливого визнання Росією незаконних формувань на окупованій території Донбасу. Міністр внутрішніх справ Росії запропонував Путіну визнати так звані "республіки" в межах Донецької та Луганської областей, а не наявних фактичних меж. Визнання незаконних формувань на окупованій території Донбасу фактично буде ще одним порушенням суверенітету та територіальної цілісності України з боку Росії.
- Увечері 21 лютого заплановано провести засідання Ради національної безпеки та оборони України, на якому планують обговорити плани захисту українських кордонів у разі спроби провокації та військової інтервенції з боку Росії, на тлі заяв про можливе визнання незаконних збройних формувань на окупованій території Донбасу.
- Перед цим 21 лютого ватажки проросійських незаконних формувань на окупованій території Донбасу звернулися до Путіна із проханням визнати їх офіційно на рівні російської влади. Формування бойовиків продовжують обстріли з важкої артилерії, зокрема в Новолуганському вбили 21 лютого цивільного мешканця. Увечері 21 лютого бойовики заявили, що нібито в центрі Луганська стався потужний вибух, внаслідок якого травмувалося двоє представників окупаційної адміністрації.
- Розслідувачі з Conflict Intelligence Team заявили, що зі світлин та відео, які поширюють у соцмережах, можна зробити висновки, нібито російська армія здійснює останні приготування перед початком повномасштабної військової операції на території України.