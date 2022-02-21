Путін пригрозив, що "навчить Україну декомунізації"

Російський президент Володимир Путін у своєму зверненні повторив тезу російської пропаганди, що нинішні кордони України створені завдяки радянському керівництву, і пригрозив українцям, що "навчить справжній декомунізації".

Джерело: трансляція звернення Путіна до росіян

Пряма мова Путіна: "У результаті більшовицької політики виникла радянська Україна, яку й досі в наші дні можна назвати "Україна імені Володимира Ілліча Леніна" Він – її автор та архітектор.

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Це повністю й цілком підтверджують архівні документи. Включно із жорсткими ленінськими директивами щодо Донбасу, який буквально "впихнули" в межі України.

А тепер вдячні нащадки позносили пам’ятники Леніну. Це в них "декомунізація" називається.

Ви хочете декомунізації? Ну що ж, нас це цілком задовольняє. Але не треба – як кажуть – зупинятися на півшляху. Ми готові показати вам, що значить для України справжня "декомунізація"!"

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Деталі: У момент озвучення цієї тиради президент Росії стиснув кулаки та зціпив зуби, вдаючи на обличчі лють.

Звернення Путіна почали транслювати близько 20:40 за Києвом. Понад півгодини російський лідер розповідав про свою інтерпретацію історії України, СРСР та Російської імперії в контексті того, що, мовляв, нібито сучасні межі України є хибними, бо не враховують інтересів Росії.

За словами Путіна, нібито Ленін та радянські керівники помилково дозволили народам Російської імперії отримати власну державність. Крім того, він згадав про входження Кримського півострова до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки в 1954 року, зазначивши, що тодішній керівник СРСР Микита Хрущов дарма ухвалив таке рішення.

Проте, свою промову російський очільник почав із того, що споконвічно на землях України населення сповідувало православ'я та називало себе "руськими", натякаючи на те, що ніби українського народу історично не існувало. Така теза суперечить його власній тезі, що буцімто Ленін дозволив народам колишньої Російської імперії, яка розпалася після Першої світової війни, отримати власну державність, тобто на момент рішення Леніна український народ існував на колишніх теренах Російській імперії.

Попри те, що звернення Путіна до росіян стосується його рішення щодо визнання незаконних збройних формувань на окупованій території України, більше півгодини упродовж свого звернення він розповідав своє бачення на історію Росії, СРСР, Холодної війни та стосунків Росії із США та НАТО.

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