Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Росії уточнили, в яких межах визнають ОРДЛО

Катерина ТищенкоПонеділок, 21 лютого 2022, 21:33
У Росії уточнили, в яких межах визнають ОРДЛО
Андрій Клімов, newsko.ru

Росія визнає так звані "ДНР" та "ЛНР" у межах, які зараз фактично встановлені, питання про ратифікацію договорів про дружбу та співпрацю з псевдореспубліками буде розглянуто Радою Федерації у вівторок.

Джерело: заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Андрій Клімов в ефірі телеканалу "Росія-24", пише ТАСС

Пряма мова: "Йдеться, звісно, про ті території, які перебувають у встановлених сьогодні межах. Решта перебуває за рамками юридичних дій".

Реклама:

Деталі: Він додав, що підписані з ватажками ОРДЛО договори буде ратифіковано палатою у вівторок.

"Далі [після підписання] цей текст іде на ратифікацію в обидві палати Федеральних зборів. Завтра ми розглянемо це питання в рамках ратифікаційних процедур", - сказав Клімов.

Що передувало: У понеділок ввечері президент Російської Федерації Володимир Путін підписав укази про визнання незалежності так званих "республік" "ДНР" і "ЛНР".

ВІДЕО ДНЯ

Перед цим члени Радбезу РФ на камеру висловилися за визнання ОРДО і ОРЛО.

При цьому міністр внутрішніх справ Росії Володимир Колокольцев закликав Путіна визнати так звані "ДНР" та "ЛНР" у межах Донецької та Луганської областей України, які ширші, ніж окуповані зараз території сходу України.

Теми: РосіяОРДЛОДНРЛНР
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Росія
Росія відмовила Бразилії в участі в розслідуванні падіння літака Пригожина
В армії РФ багато дезертирів і"відмовників" – розвідка Британії
У Польщі розповіли про пошуки розвідки РФ охочих працювати проти Варшави
Останні новини
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
Росіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
Усі новини...
Реклама: