Путіну пропонують розширити межі "ЛДНР": Від Маріуполя і далі

Міністр внутрішніх справ Росії Володимир Колокольцев закликав президента РФ Володимира Путіна визнати так звані "ДНР" та "ЛНР" у межах Донецької та Луганської областей України, які ширші, ніж окуповані зараз території сходу України.

Джерело: Колокольцев на засіданні Ради безпеки РФ 21 лютого

Пряма мова: "Однозначно необхідно визнавати ці республіки, їх правосуб'єктність. Але я хотів би внести поправку: визнавати в тих адміністративних межах, у яких ці республіки і народи цих республік перебували до окупації їх Збройними силами України. Саме від Маріуполя і до тих історичних кордонів".

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Деталі: Колокольцев також провів аналогію: "Точка зору київської влади, що Мінські домовленості – схожі на акт капітуляції. Але тоді згадаємо травень 1945 року: Німеччина підписує акт про капітуляцію – і 7 років не виконує цей акт".

За словами голови МВС РФ, у переговорах щодо України Росію оточують "партнери з крапленими картами", щоб обґрунтувати "лицемірну, брехливу офіційну позицію Києва".

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Путін заявив на це: "Щодо переговорного процесу – Козак же доповів: у глухому куті".

Деякі члени Ради безпеки РФ пропонували Путіну "дати Заходу останній шанс", щоб той змусив Київ виконати Мінські угоди. Серед них – секретар радбезу Микола Патрушев та директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров парирував, що Захід не змінить позицію.

А голова СЗР Наришкін під тиском Путіна почав збиватися: "Я підтримую пропозицію про входження Донецької та Луганської народних республік до складу Російської Федерації". Путін відповів: "Ми про це не говоримо, ми говоримо про визнання їх незалежності чи ні". Наришкін виправився, що він підтримує визнання "республік".

Від УП: У "конституціях" самопроголошених "республік" Донбасу немає чітких вказівок їхніх кордонів. Наприклад, йдеться, що "територія Луганської народної республіки визначається межами, що існували на день її утворення".

Лінія розмежування ділить території Донецької та Луганської областей на території, де-факто підконтрольні Москві, та території, підконтрольні Києву.

Передісторія: