Блінкен підтвердив, що дипломати США в Україні перебудуть ніч у Польщі

Працівники посольства США в Україні, які тимчасово переїхали до Львова, ночуватимуть у Польщі.

Джерело: держсекретар США Ентоні Блінкен у Twitter

Деталі: Зазначається, що ці співробітники регулярно повертатимуться для продовження своєї дипломатичної роботи в Україні та надання екстрених консульських послуг.

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Our colleagues who recently relocated to Lviv will spend the night in Poland. They will regularly return to continue their diplomatic work in Ukraine and provide emergency consular services. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 22, 2022

Що передувало: В ніч на 22 лютого ЗМІ повідомляли, що США тимчасово переводять усіх співробітників Держдепартаменту з України до Польщі – з міркувань безпеки. Повідомлялося, що офіційні особи президента Джо Байдена мають намір повернути персонал завтра вранці, якщо не буде вторгнення Росії. Раніше російський президент Володимир Путін офіційно доручив ввести російські війська на окуповану територію.

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Нагадаємо: Тиждень тому Держдеп США офіційно оголосив про переїзд посольства до Львова.