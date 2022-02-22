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Блінкен підтвердив, що дипломати США в Україні перебудуть ніч у Польщі

Вівторок, 22 лютого 2022, 06:40
ФОТО: GETTY IMAGES

Працівники посольства США в Україні, які тимчасово переїхали до Львова, ночуватимуть у Польщі.

Джерело: держсекретар США Ентоні Блінкен у Twitter

Деталі: Зазначається, що ці співробітники регулярно повертатимуться для продовження своєї дипломатичної роботи в Україні та надання екстрених консульських послуг.

Що передувало: В ніч на 22 лютого ЗМІ повідомляли, що США тимчасово переводять усіх співробітників Держдепартаменту з України до Польщі – з міркувань безпеки. Повідомлялося, що офіційні особи президента Джо Байдена мають намір повернути персонал завтра вранці, якщо не буде вторгнення Росії. Раніше російський президент Володимир Путін офіційно доручив ввести російські війська на окуповану територію.

Нагадаємо: Тиждень тому Держдеп США офіційно оголосив про переїзд посольства до Львова. 

Теми: СШАПольщаРосія
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