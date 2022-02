Блінкен підтвердив, що дипломати США в Україні перебудуть ніч у Польщі

Працівники посольства США в Україні, які тимчасово переїхали до Львова, ночуватимуть у Польщі.

Джерело: держсекретар США Ентоні Блінкен у Twitter

Деталі: Зазначається, що ці співробітники регулярно повертатимуться для продовження своєї дипломатичної роботи в Україні та надання екстрених консульських послуг.

Our colleagues who recently relocated to Lviv will spend the night in Poland. They will regularly return to continue their diplomatic work in Ukraine and provide emergency consular services.