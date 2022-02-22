Блинкен подтвердил, что дипломаты США в Украине перебудут ночь в Польше

Работники посольства США в Украине, временно переехавшие во Львов, будут ночевать в Польше.

Источник: госсекретарь США Энтони Блинкен в Twitter

Детали: Отмечается, что эти сотрудники будут регулярно возвращаться для продолжения своей дипломатической работы в Украине и предоставления экстренных консульских услуг.

Our colleagues who recently relocated to Lviv will spend the night in Poland. They will regularly return to continue their diplomatic work in Ukraine and provide emergency consular services. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 22, 2022

Что предшествовало: В ночь на 22 февраля СМИ сообщали, что США временно переводят всех сотрудников Госдепартамента из Украины в Польшу – из соображений безопасности. Сообщалось, что официальные лица президента Джо Байдена намерены вернуть персонал завтра утром, если не будет вторжения России. Ранее российский президент Владимир Путин официально поручил ввести российские войска на оккупированную территорию.

Напомним: Неделю назад Госдеп США официально объявил о переезде посольства во Львов.