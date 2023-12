Блинкен подтвердил, что дипломаты США в Украине перебудут ночь в Польше

Работники посольства США в Украине, временно переехавшие во Львов, будут ночевать в Польше.

Источник: госсекретарь США Энтони Блинкен в Twitter

Детали: Отмечается, что эти сотрудники будут регулярно возвращаться для продолжения своей дипломатической работы в Украине и предоставления экстренных консульских услуг.

Реклама:

Our colleagues who recently relocated to Lviv will spend the night in Poland. They will regularly return to continue their diplomatic work in Ukraine and provide emergency consular services.