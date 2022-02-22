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Блинкен подтвердил, что дипломаты США в Украине перебудут ночь в Польше

Вторник, 22 февраля 2022, 05:40
Блинкен подтвердил, что дипломаты США в Украине перебудут ночь в Польше
ФОТО: GETTY IMAGES

Работники посольства США в Украине, временно переехавшие во Львов, будут ночевать в Польше.

Источник: госсекретарь США Энтони Блинкен в Twitter

Детали: Отмечается, что эти сотрудники будут регулярно возвращаться для продолжения своей дипломатической работы в Украине и предоставления экстренных консульских услуг.

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Что предшествовало: В ночь на 22 февраля  СМИ сообщали, что США временно переводят всех сотрудников Госдепартамента из Украины в Польшу – из соображений безопасности. Сообщалось, что официальные лица президента Джо Байдена намерены вернуть персонал завтра утром, если не будет вторжения России. Ранее российский президент Владимир Путин официально поручил ввести российские войска на оккупированную территорию.

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Напомним: Неделю назад Госдеп США официально объявил о переезде посольства во Львов.

Темы: СШАПольшаРосcия
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