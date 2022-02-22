Резніков про визнання Росією ОРДЛО: Нова Берлінська стіна?

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що Росія рішенням про "визнання" псевдореспублік на сході України, визнала власну агресію проти України.

Джерело: Резніков у Twitter

Пряма мова: "Кремль не визнав самопроголошені "ДНР/ЛНР" – Кремль визнав власну агресію проти України.

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Ми зберігаємо впевненість і спокій. Ми готові і здатні захистити себе і свій суверенітет.

Світ не може мовчати. Санкції? Ще одна цеглина в стіні? Нова Берлінська стіна?".

The Kremlin did not recognize self-proclaimed «DPR/LPR» -Kremlin recognized its own aggression against 🇺🇦. We remain confident and calm. We are ready and able to defend ourselves and our sovereignty. World cannot be silent. Sanctions? Another brick in the wall? New Berlin Wall? ВІДЕО ДНЯ February 22, 2022

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