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Резніков про визнання Росією ОРДЛО: Нова Берлінська стіна?

Вівторок, 22 лютого 2022, 08:50

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що Росія рішенням про "визнання" псевдореспублік на сході України, визнала власну агресію проти України.

Джерело: Резніков у Twitter 

Пряма мова: "Кремль не визнав самопроголошені "ДНР/ЛНР" – Кремль визнав власну агресію проти України. 

Ми зберігаємо впевненість і спокій. Ми готові і здатні захистити себе і свій суверенітет. 

Світ не може мовчати. Санкції? Ще одна цеглина в стіні? Нова Берлінська стіна?".

Передісторя: 

  • Після 8 років агресії проти України президент Росії Володимир Путін 21 лютого визнав окуповані території України – так звані "Донецьку народну республіку" та "Луганську народну республіку", які де-факто перебували під контролем Кремля весь цей час.
  • Його укази передбачають введення російських військ на територію окремих районів Донецької та Луганської областей України (ОРДЛО). 
  • Росія зможе будувати свої військові бази в ОРДЛО – якщо ратифікує так званий "договір про дружбу" між "ЛНР" та "ДНР".

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