Резніков про визнання Росією ОРДЛО: Нова Берлінська стіна?
Вівторок, 22 лютого 2022, 07:50
Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що Росія рішенням про "визнання" псевдореспублік на сході України, визнала власну агресію проти України.
Джерело: Резніков у Twitter
Пряма мова: "Кремль не визнав самопроголошені "ДНР/ЛНР" – Кремль визнав власну агресію проти України.
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Ми зберігаємо впевненість і спокій. Ми готові і здатні захистити себе і свій суверенітет.
Світ не може мовчати. Санкції? Ще одна цеглина в стіні? Нова Берлінська стіна?".
The Kremlin did not recognize self-proclaimed «DPR/LPR» -Kremlin recognized its own aggression against 🇺🇦. We remain confident and calm. We are ready and able to defend ourselves and our sovereignty. World cannot be silent. Sanctions? Another brick in the wall? New Berlin Wall?— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 22, 2022ВІДЕО ДНЯ
Передісторя:
- Після 8 років агресії проти України президент Росії Володимир Путін 21 лютого визнав окуповані території України – так звані "Донецьку народну республіку" та "Луганську народну республіку", які де-факто перебували під контролем Кремля весь цей час.
- Його укази передбачають введення російських військ на територію окремих районів Донецької та Луганської областей України (ОРДЛО).
- Росія зможе будувати свої військові бази в ОРДЛО – якщо ратифікує так званий "договір про дружбу" між "ЛНР" та "ДНР".