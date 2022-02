Резніков про визнання Росією ОРДЛО: Нова Берлінська стіна?

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що Росія рішенням про "визнання" псевдореспублік на сході України, визнала власну агресію проти України.

Джерело: Резніков у Twitter

Пряма мова: "Кремль не визнав самопроголошені "ДНР/ЛНР" – Кремль визнав власну агресію проти України.

Ми зберігаємо впевненість і спокій. Ми готові і здатні захистити себе і свій суверенітет.

Світ не може мовчати. Санкції? Ще одна цеглина в стіні? Нова Берлінська стіна?".

The Kremlin did not recognize self-proclaimed «DPR/LPR» -Kremlin recognized its own aggression against 🇺🇦. We remain confident and calm. We are ready and able to defend ourselves and our sovereignty. World cannot be silent. Sanctions? Another brick in the wall? New Berlin Wall?