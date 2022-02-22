Резников о признании Россией ОРДЛО: Новая Берлинская стена?
Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что Россия решением о "признании" псевдореспублик на востоке Украины признала собственную агрессию против Украины.
Источник: Резников в Twitter
Прямая речь: "Кремль не признал самопровозглашенные "ДНР/ЛНР" – Кремль признал собственную агрессию против Украины.
Мы сохраняем уверенность и спокойствие. Мы готовы и способны оградить себя и свой суверенитет.
Мир не может молчать. Санкции? Еще один кирпич в стене? Новая Берлинская стена?".
The Kremlin did not recognize self-proclaimed «DPR/LPR» -Kremlin recognized its own aggression against 🇺🇦. We remain confident and calm. We are ready and able to defend ourselves and our sovereignty. World cannot be silent. Sanctions? Another brick in the wall? New Berlin Wall?— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 22, 2022
Предыстория:
- После 8 лет агрессии против Украины президент России Владимир Путин 21 февраля признал оккупированные территории Украины – так называемые "Донецкую народную республику" и "Луганскую народную республику", которые де-факто находились под контролем Кремля все это время.
- Его указы предусматривают введение российских войск на территорию отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДЛО).
- Россия сможет строить свои военные базы в ОРДЛО – если ратифицирует так называемый "договор о дружбе" с "ЛНР" и "ДНР".