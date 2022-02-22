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Резников о признании Россией ОРДЛО: Новая Берлинская стена?

Вторник, 22 февраля 2022, 08:50

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что Россия решением о "признании" псевдореспублик на востоке Украины признала собственную агрессию против Украины.

Источник: Резников в Twitter

Прямая речь: "Кремль не признал самопровозглашенные "ДНР/ЛНР" – Кремль признал собственную агрессию против Украины.

Мы сохраняем уверенность и спокойствие. Мы готовы и способны оградить себя и свой суверенитет.

Мир не может молчать. Санкции? Еще один кирпич в стене? Новая Берлинская стена?".

Предыстория:

  • После 8 лет агрессии против Украины президент России Владимир Путин 21 февраля признал оккупированные территории Украины – так называемые "Донецкую народную республику" и "Луганскую народную республику", которые де-факто находились под контролем Кремля все это время.
  • Его указы предусматривают введение российских войск на территорию отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДЛО).
  • Россия сможет строить свои военные базы в ОРДЛО – если ратифицирует так называемый "договор о дружбе" с "ЛНР" и "ДНР".



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