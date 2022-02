Резников о признании Россией ОРДЛО: Новая Берлинская стена?

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что Россия решением о "признании" псевдореспублик на востоке Украины признала собственную агрессию против Украины.

Источник: Резников в Twitter

Прямая речь: "Кремль не признал самопровозглашенные "ДНР/ЛНР" – Кремль признал собственную агрессию против Украины.

Мы сохраняем уверенность и спокойствие. Мы готовы и способны оградить себя и свой суверенитет.

Мир не может молчать. Санкции? Еще один кирпич в стене? Новая Берлинская стена?".

The Kremlin did not recognize self-proclaimed «DPR/LPR» -Kremlin recognized its own aggression against 🇺🇦. We remain confident and calm. We are ready and able to defend ourselves and our sovereignty. World cannot be silent. Sanctions? Another brick in the wall? New Berlin Wall?