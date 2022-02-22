Резников о признании Россией ОРДЛО: Новая Берлинская стена?

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что Россия решением о "признании" псевдореспублик на востоке Украины признала собственную агрессию против Украины.

Источник: Резников в Twitter

Прямая речь: "Кремль не признал самопровозглашенные "ДНР/ЛНР" – Кремль признал собственную агрессию против Украины.

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Мы сохраняем уверенность и спокойствие. Мы готовы и способны оградить себя и свой суверенитет.

Мир не может молчать. Санкции? Еще один кирпич в стене? Новая Берлинская стена?".

The Kremlin did not recognize self-proclaimed «DPR/LPR» -Kremlin recognized its own aggression against 🇺🇦. We remain confident and calm. We are ready and able to defend ourselves and our sovereignty. World cannot be silent. Sanctions? Another brick in the wall? New Berlin Wall? ВИДЕО ДНЯ February 22, 2022

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