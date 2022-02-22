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Радфед слідом за Держдумою ратифікував договори про єднання з ОРДЛО

Євген КізіловВівторок, 22 лютого 2022, 14:11
Фото РИА «Новый День»

Рада федерації РФ на засіданні у вівторок одноголосно ратифікувала договори, які по суті легалізують відносини між Росією та окупованими нею українськими районами ОРДЛО. Раніше у вівторок аналогічне рішення ухвалила Держдума РФ.

Джерело: "Интерфакс"

Деталі: Закони про ратифікацію мають набути чинності з моменту офіційної публікації.

Передісторія: Раніше 22 лютого депутати Державної думи також одностайно ратифікували договори "про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу" з ОРДЛО.

"Договори" укладено на 10 років із можливістю автоматичного продовження на 5-річні періоди.

Сторони "угод" зобов'язуються надавати одна одній допомогу, включаючи військову, а також надавати право будівництва, використання та вдосконалення військової структури та військових баз на своїй території.

Передбачено укладання окремих угод про військову співпрацю. Сторони, що домовляються, беруть на себе зобов'язання не брати участь у будь-яких блоках або союзах, спрямованих проти будь-якої з них.

Зафіксовано необхідність укладання окремих угод про встановлення державного кордону та його охорону.

Обговорено питання врегулювання подвійного громадянства, визнання документів, в'їзду-виїзду тощо.

Теми: РосіяОРДЛО
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