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Радфед слідом за Держдумою ратифікував договори про єднання з ОРДЛО

Євген КізіловВівторок, 22 лютого 2022, 13:11
Радфед слідом за Держдумою ратифікував договори про єднання з ОРДЛО
Фото РИА «Новый День»

Рада федерації РФ на засіданні у вівторок одноголосно ратифікувала договори, які по суті легалізують відносини між Росією та окупованими нею українськими районами ОРДЛО. Раніше у вівторок аналогічне рішення ухвалила Держдума РФ.

Джерело: "Интерфакс"

Деталі: Закони про ратифікацію мають набути чинності з моменту офіційної публікації.

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Передісторія: Раніше 22 лютого депутати Державної думи також одностайно ратифікували договори "про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу" з ОРДЛО.

"Договори" укладено на 10 років із можливістю автоматичного продовження на 5-річні періоди.

Сторони "угод" зобов'язуються надавати одна одній допомогу, включаючи військову, а також надавати право будівництва, використання та вдосконалення військової структури та військових баз на своїй території.

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Передбачено укладання окремих угод про військову співпрацю. Сторони, що домовляються, беруть на себе зобов'язання не брати участь у будь-яких блоках або союзах, спрямованих проти будь-якої з них.

Зафіксовано необхідність укладання окремих угод про встановлення державного кордону та його охорону.

Обговорено питання врегулювання подвійного громадянства, визнання документів, в'їзду-виїзду тощо.

Теми: РосіяОРДЛО
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