Совфед вслед за Госдумой ратифицировал договоры о единении с ОРДЛО
Совет федерации РФ на заседании во вторник единогласно ратифицировал договоры, которые по сути легализуют отношения между Россией и оккупированными ею украинскими районами ОРДЛО. Ранее во вторник аналогичное решение приняла Госдума РФ.
Источник: "Интерфакс"
Детали: Законы о ратификации должны вступить в силу с момента официальной публикации.
Предыстория: Ранее 22 февраля депутаты Государственной думы также единогласно ратифицировали договоры "о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" с ОРДЛО.
Договоры заключены на 10 лет с возможностью автоматического продления на 5-летние периоды.
Стороны соглашений обязуются оказывать друг другу помощь, включая военную, а также предоставлять право строительства, использования и совершенствования военной структуры и военных баз на своей территории.
Предусмотрено заключение отдельных соглашений о военном сотрудничестве. Договаривающиеся стороны берут на себя обязательство не участвовать в каких бы то ни было блоках или союзах, направленных против любой из них.
Зафиксирована необходимость заключения отдельных соглашений об установлении государственной границы и ее охране.
Обсужден вопрос урегулирования двойного гражданства, признания документов, въезда-выезда и т.п.