Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Совфед вслед за Госдумой ратифицировал договоры о единении с ОРДЛО

Евгений КизиловВторник, 22 февраля 2022, 14:11
Фото РИА «Новый День»

Совет федерации РФ на заседании во вторник единогласно ратифицировал договоры, которые по сути легализуют отношения между Россией и оккупированными ею украинскими районами ОРДЛО. Ранее во вторник аналогичное решение приняла Госдума РФ.

Источник: "Интерфакс"

Детали: Законы о ратификации должны вступить в силу с момента официальной публикации.

Предыстория: Ранее 22 февраля депутаты Государственной думы также единогласно ратифицировали договоры "о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" с ОРДЛО.

Договоры заключены на 10 лет с возможностью автоматического продления на 5-летние периоды.

Стороны соглашений обязуются оказывать друг другу помощь, включая военную, а также предоставлять право строительства, использования и совершенствования военной структуры и военных баз на своей территории.

Предусмотрено заключение отдельных соглашений о военном сотрудничестве. Договаривающиеся стороны берут на себя обязательство не участвовать в каких бы то  ни было блоках или союзах, направленных против любой из них.

Зафиксирована необходимость заключения отдельных соглашений об установлении государственной границы и ее охране.

Обсужден вопрос урегулирования двойного гражданства, признания документов, въезда-выезда и т.п.

Темы: РосcияОРДЛО


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоЗеленский обратился к гражданам России

видеоЗеленский: Мы усилили обороноспособность нашего государства

Новости 23 февраля: чрезвычайное положение в Украине, помощь украинской армии

В ОП завершилась встреча с бизнесменами

Без теста и самоизоляции: Кабмин упростил въезд для украинцев, возвращающихся домой

Кулеба рассказал в ООН, что произойдет в случае нового нападения России

Все новости...
Росcия
Путин заявил, что у него нет плана восстановить Россию в границах империи
МИД Австрии вызовет посла России из-за признания "ДНР" и "ЛНР"
МИД отзывает в Киев и.о. руководителя посольства Украины в РФ
Последние новости
03:29
ВАКС приговорил Грымчака к 10 годам заключения
02:54
Кива в эфире РосТВ заявил, что Украина "порабощена и поставлена на колени Западом"
01:55
видеоЗеленский обратился к гражданам России
00:59
видеоЗеленский: Мы усилили обороноспособность нашего государства
00:25
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-зи призыва ОРДЛО к Путину
23:56
Лига Чемпионов: "МЮ" спасся от поражения в игре с "Атлетиком", украинец Яремчук спасает "Аякс"
23:53
Чехия предложит ЕС ужесточить паспортные правила для россиян
23:51
Twitter ошибочно заблокировал страницы, распространявшие передвижение войск РФ
23:44
ФОТОУкраина получила от Латвии ракетные комплексы Stinger
23:37
Дополнено от 22:27Россияне начали эвакуацию в Крыму на админгранице – Кулеба
Все новости...