Совфед вслед за Госдумой ратифицировал договоры о единении с ОРДЛО

Совет федерации РФ на заседании во вторник единогласно ратифицировал договоры, которые по сути легализуют отношения между Россией и оккупированными ею украинскими районами ОРДЛО. Ранее во вторник аналогичное решение приняла Госдума РФ.

Источник: "Интерфакс"

Детали: Законы о ратификации должны вступить в силу с момента официальной публикации.

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Предыстория: Ранее 22 февраля депутаты Государственной думы также единогласно ратифицировали договоры "о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" с ОРДЛО.

Договоры заключены на 10 лет с возможностью автоматического продления на 5-летние периоды.

Стороны соглашений обязуются оказывать друг другу помощь, включая военную, а также предоставлять право строительства, использования и совершенствования военной структуры и военных баз на своей территории.

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Предусмотрено заключение отдельных соглашений о военном сотрудничестве. Договаривающиеся стороны берут на себя обязательство не участвовать в каких бы то ни было блоках или союзах, направленных против любой из них.

Зафиксирована необходимость заключения отдельных соглашений об установлении государственной границы и ее охране.

Обсужден вопрос урегулирования двойного гражданства, признания документов, въезда-выезда и т.п.