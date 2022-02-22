Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Слугам" рекомендували не залишати Київ на випадок термінових засідань Ради – джерела

Роман Кравець, Мазуренко Альона Вівторок, 22 лютого 2022, 14:43
ФОТО З FACEBOOK ВЕРХОВНОЇ РАДИ

Керівники фракції "Слуга народу" рекомендували народним депутатам не залишати Київ кілька тижнів, на випадок термінового позачергового засідання.

Джерело: співромовники Української правди у "Слузі народу"

Дослівно: "Нам керівники фракції у чат написали повідомлення, де рекомендують не залишати межі Києва впродовж цього і наступного тижня. 

Мовляв, будь-якої миті може бути позачергове засідання навіть на вихідних".

Деталі: Наразі на засіданні парламент готує проект заяви після визнання Росією "ЛДНР".

Голова парламенту Руслан Стефанчук зазначив, що Україна буде вимагати відключення Росії від SWIFT, відмови від "Північного потоку-2" і заборону на експорт до РФ високих технологій, зокрема тих, що стосуються військово-промислового комплексу та енергетичного сектору.

Передісторія: 

  • Після 8 років агресії проти України президент Росії Володимир Путін 21 лютого визнав окуповані території України – так звані "Донецьку народну республіку" та "Луганську народну республіку", які де-факто перебували під контролем Кремля весь цей час.
  • Його укази передбачають введення російських військ на територію окремих районів Донецької та Луганської областей України (ОРДЛО). 
  • Більше того – Росія зможе будувати свої військові бази в ОРДЛО, якщо ратифікує так званий "договір про дружбу" з "ЛНР" та "ДНР".

Теми: Верховна РадаСлуга народу
powered by lun.ua
Головне сьогодні

В районі Гостомеля, Ворзеля й Бучі йдуть бої – Арестович

відеоГенштаб повідомив про ворожу ДРГ на Оболоні

В зоні відчуження зафіксували перевищення радіації – раніше ЧАЕС окупував ворог

Зеленський звернувся до "Бухарестської дев'ятки": Спільно маємо посадити РФ за стіл переговорів

Головні новини четверга і ночі: загальна мобілізація, можливий план захоплення Києва

НБУ заборонив банкам обслуговувати росіян та білорусів

Усі новини...
Верховна Рада
Верховна Рада ухвалила заяву через визнання Росією ОРДЛО: РФ - агресор, який вийшов із Мінських угод
Зеленський збирає голів фракцій
На канал "Рада" пробрався журналіст з підсанкційного медіа і каже про спецоперацію
Останні новини
11:27
Зеленський повідомив про 50 млн доларів допомоги від Фінляндії
11:20
Киян просять терміново перейти до укриття
11:14
Окупанти накрили "Градами" автобуси, що їхали евакуювати людей
11:12
monobank вирішив частково повернути карткові кредитні ліміти
11:12
ВІДЕОУкраїнці взяли в полон російського ОМОНівця
11:11
Гаага планує вивчити воєнні злочини РФ під час вторгнення до України
11:05
В Міноборони Британії вважають, що Путін ставить за мету всю Україну
11:03
Російський фондовий ринок позитивно відреагував на санкції
10:56
фото Захисник підірвав міст разом з собою
10:53
"Нафтогаз" спростить постачання газу на час воєнного стану
Усі новини...