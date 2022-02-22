"Слугам" рекомендували не залишати Київ на випадок термінових засідань Ради – джерела

Керівники фракції "Слуга народу" рекомендували народним депутатам не залишати Київ кілька тижнів, на випадок термінового позачергового засідання.

Джерело: співромовники Української правди у "Слузі народу"

Дослівно: "Нам керівники фракції у чат написали повідомлення, де рекомендують не залишати межі Києва впродовж цього і наступного тижня.

Мовляв, будь-якої миті може бути позачергове засідання навіть на вихідних".

Деталі: Наразі на засіданні парламент готує проект заяви після визнання Росією "ЛДНР".

Голова парламенту Руслан Стефанчук зазначив, що Україна буде вимагати відключення Росії від SWIFT, відмови від "Північного потоку-2" і заборону на експорт до РФ високих технологій, зокрема тих, що стосуються військово-промислового комплексу та енергетичного сектору.

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