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"Слугам" рекомендували не залишати Київ на випадок термінових засідань Ради – джерела

Роман Кравець, Альона Мазуренко Вівторок, 22 лютого 2022, 13:43
Слугам рекомендували не залишати Київ на випадок термінових засідань Ради – джерела
ФОТО З FACEBOOK ВЕРХОВНОЇ РАДИ

Керівники фракції "Слуга народу" рекомендували народним депутатам не залишати Київ кілька тижнів, на випадок термінового позачергового засідання.

Джерело: співромовники Української правди у "Слузі народу"

Дослівно: "Нам керівники фракції у чат написали повідомлення, де рекомендують не залишати межі Києва впродовж цього і наступного тижня. 

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Мовляв, будь-якої миті може бути позачергове засідання навіть на вихідних".

Деталі: Наразі на засіданні парламент готує проект заяви після визнання Росією "ЛДНР".

Голова парламенту Руслан Стефанчук зазначив, що Україна буде вимагати відключення Росії від SWIFT, відмови від "Північного потоку-2" і заборону на експорт до РФ високих технологій, зокрема тих, що стосуються військово-промислового комплексу та енергетичного сектору.

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Передісторія: 

  • Після 8 років агресії проти України президент Росії Володимир Путін 21 лютого визнав окуповані території України – так звані "Донецьку народну республіку" та "Луганську народну республіку", які де-факто перебували під контролем Кремля весь цей час.
  • Його укази передбачають введення російських військ на територію окремих районів Донецької та Луганської областей України (ОРДЛО). 
  • Більше того – Росія зможе будувати свої військові бази в ОРДЛО, якщо ратифікує так званий "договір про дружбу" з "ЛНР" та "ДНР".

Теми: Верховна РадаСлуга народу
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