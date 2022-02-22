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"Слугам" рекомендовали не покидать Киев на случай срочных заседаний Рады – источники

Роман Кравец, Мазуренко Алена Вторник, 22 февраля 2022, 14:43
ФОТО ИЗ FACEBOOK ВЕРХОВНОЙ РАДЫ

Руководители фракции "Слуга народа" рекомендовали народным депутатам не покидать Киев несколько недель, в случае срочного внеочередного заседания.

Источник: собеседники Украинской правды в "Слуге народа"

Дословно: "Нам руководители фракции в чат написали сообщение, где рекомендуют не покидать пределы Киева на этой и следующей неделе.

Мол, в любой момент может быть внеочередное заседание даже на выходных".

Детали: Сейчас на заседании парламент готовит проект заявления после признания Россией "ЛДНР".

Глава парламента Руслан Стефанчук отметил, что Украина будет требовать отключения России от SWIFT, отказа от "Северного потока-2" и запрета на экспорт в РФ высоких технологий, в частности, касающихся военно-промышленного комплекса и энергетического сектора.

Предыстория:

  • После 8 лет агрессии против Украины президент России Владимир Путин 21 февраля признал оккупированные территории Украины – так называемые "Донецкую народную республику" и "Луганскую народную республику", которые де-факто находились под контролем Кремля все это время.
  • Его указы предусматривают введение российских войск на территорию отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДЛО).
  • Более того – Россия сможет строить свои военные базы в ОРДЛО, если ратифицирует так называемый "договор о дружбе" с "ЛНР" и "ДНР".

Темы: Верховная РадаСлуга народа
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