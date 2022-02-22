"Слугам" рекомендовали не покидать Киев на случай срочных заседаний Рады – источники

Руководители фракции "Слуга народа" рекомендовали народным депутатам не покидать Киев несколько недель, в случае срочного внеочередного заседания.

Источник: собеседники Украинской правды в "Слуге народа"

Дословно: "Нам руководители фракции в чат написали сообщение, где рекомендуют не покидать пределы Киева на этой и следующей неделе.

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Мол, в любой момент может быть внеочередное заседание даже на выходных".

Детали: Сейчас на заседании парламент готовит проект заявления после признания Россией "ЛДНР".

Глава парламента Руслан Стефанчук отметил, что Украина будет требовать отключения России от SWIFT, отказа от "Северного потока-2" и запрета на экспорт в РФ высоких технологий, в частности, касающихся военно-промышленного комплекса и энергетического сектора.

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