"Слугам" рекомендовали не покидать Киев на случай срочных заседаний Рады – источники
Руководители фракции "Слуга народа" рекомендовали народным депутатам не покидать Киев несколько недель, в случае срочного внеочередного заседания.
Источник: собеседники Украинской правды в "Слуге народа"
Дословно: "Нам руководители фракции в чат написали сообщение, где рекомендуют не покидать пределы Киева на этой и следующей неделе.
Мол, в любой момент может быть внеочередное заседание даже на выходных".
Детали: Сейчас на заседании парламент готовит проект заявления после признания Россией "ЛДНР".
Глава парламента Руслан Стефанчук отметил, что Украина будет требовать отключения России от SWIFT, отказа от "Северного потока-2" и запрета на экспорт в РФ высоких технологий, в частности, касающихся военно-промышленного комплекса и энергетического сектора.
Предыстория:
- После 8 лет агрессии против Украины президент России Владимир Путин 21 февраля признал оккупированные территории Украины – так называемые "Донецкую народную республику" и "Луганскую народную республику", которые де-факто находились под контролем Кремля все это время.
- Его указы предусматривают введение российских войск на территорию отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДЛО).
- Более того – Россия сможет строить свои военные базы в ОРДЛО, если ратифицирует так называемый "договор о дружбе" с "ЛНР" и "ДНР".