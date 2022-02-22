Верховна Рада ухвалила заяву через визнання Росією ОРДЛО

Верховна Рада ухвалила заяву в зв’язку з визнанням Російською Федерацією незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України.

Джерело: трансляція засідання парламенту 22 лютого, картка проєкту постанови на сайті ВР

Дослівно документ: "Ухваливши зазначене рішення, Російська Федерація в односторонньому порядку де-факто вийшла з Мінських домовленостей, підписантом яких вона є, а також зруйнувала відповідний переговорний процес на рівні країн - учасниць Нормандського формату та у рамках Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької і Луганської областей України.

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В рамках процесу мирного врегулювання та законодавством України визначені поняття тимчасово окупованих територій як "окремі райони Донецької і Луганської областей України" та межі цих тимчасово окупованих Російською Федерацією українських територій. Будь-яких інших утворень на території зазначених областей України не існує.

Україна залишається відданою політико-дипломатичному шляху врегулюванню міжнародного збройного конфлікту".

Деталі: "За" проголосували 336 нардепів.

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У документі зазначено, що в розвиток своїх попередніх заяв щодо збройної агресії РФ проти України Верховна Рада:

наголошує, що Автономна Республіка Крим і місто Севастополь та окремі райони Донецької та Луганської областей залишаються невід’ємною частиною території України, тимчасово окупованою Російською Федерацією;

заявляє про відсутність юридичних наслідків ухваленого Російською Федерацією рішення та закликає невідкладно вжити всіх необхідних заходів для скасування своїх протиправних рішень, спрямованих на підрив суверенітету та територіальної цілісності України, а також усунення наслідків, спричинених такими діями Російської Федерації;

закликає іноземні держави і міжнародні та регіональні організації не визнавати незалежність незаконних самопроголошених утворень в окремих районах Донецької та Луганської областей і утримуватися від будь-яких дій чи кроків, які могли б бути витлумачені як їх визнання;

констатує той факт, що Російська Федерація є агресором – стороною конфлікту і весь цей час її війська знаходилися і продовжують знаходитися на тимчасово окупованих територіях України;

засуджує та покладає відповідальність на Російську Федерацію за різке погіршення безпекової ситуації, масову дезінформацію та пропаганду, до яких вдалася Російська Федерація з метою створення надуманого приводу для ухвалення рішення про визнання незаконних самопроголошених утворень в окремих районах Донецької та Луганської областей;

підтримує направлений за дорученням президента України офіційний запит на основі статті 6 Будапештського меморандуму до держав-членів Ради Безпеки ООН з вимогою негайно провести консультації щодо невідкладних дій для зниження напруги та практичних кроків гарантування безпеки України;

підтримує ініціативу президента України про скликання термінового розширеного засідання Ради Безпеки ООН (Саміт безпеки) за участю України з метою надання їй реальних гарантій безпеки та забезпечення негайних дій з боку Ради Безпеки ООН задля ефективної деескалації і надання реальної допомоги Україні у відновленні її суверенітету та територіальної цілісності у межах міжнародно визнаних кордонів;

закликає уряди та парламенти іноземних держав, міжнародні організації та їх парламентські асамблеї рішуче засудити зазначене рішення Російської Федерації як незаконне;

підкреслює, що це рішення є частиною багаторічних системних зусиль Російської Федерації, спрямованих на підрив суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України та руйнування її державності;

закликає запровадити додаткові жорсткі секторальні, фінансові та персональні санкції проти Російської Федерації та її керівництва з метою зупинення її збройної агресії проти України та запобігання подальшій ескалації безпекової ситуації в Європі, включно з замороженням запуску Північного Потоку-2, відключення Російської Федерації від міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів (SWIFT) та заборону експорту до Російської Федерації високих технологій, зокрема тих, що стосуються російського військово-промислового комплексу та енергетичного сектору;

закликає уряди та парламенти іноземних держав сприяти зміцненню обороноздатності України та прискорити надання комплексної, у тому числі оборонної, допомоги, спрямованої на посилення здатності Української держави реагувати на загострення безпекової ситуації з боку Російської Федерації, а також підтримувати економіку України та її фінансову стабільність.

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