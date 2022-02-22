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Вища рада правосуддя припинила роботу: звільнились одразу 10 членів

Євген КізіловВівторок, 22 лютого 2022, 15:19
фото pixabay

10 членів Вищої ради правосуддя достроково склали повноваження за власним бажанням, в результаті чого ВРП втратила кворум і припинила свої повноваження.

Джерело: сайт ради

Деталі: Причиною такого кроку у ВРП назвали дії Етичної ради, яка з 8 лютого почала оцінювати одночасно всіх членів ВРП, крім голови Верховного суду.

Членам Вищої ради правосуддя не сподобалося, що Етична рада може їх відсторонювати у разі проблем з доброчесністю.

За інформацією Інтерфакс-Україна, до цієї відставки ВРП налічувала 15 членів, іще 6 посад були вакантні. Таким чином, зараз у раді залишилося 5 членів, і вона є неповноважною.

Нагадаємо: У липні 2021 року Верховна Рада ухвалила закон про реформу Вищої ради правосуддя, який передбачає перевірку на доброчесність членів ВРП, а також змінює порядок притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності.

Теми: ВРПсудвідставка
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