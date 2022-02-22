Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Вища рада правосуддя припинила роботу: звільнились одразу 10 членів

Євген КізіловВівторок, 22 лютого 2022, 14:19
Вища рада правосуддя припинила роботу: звільнились одразу 10 членів
фото pixabay

10 членів Вищої ради правосуддя достроково склали повноваження за власним бажанням, в результаті чого ВРП втратила кворум і припинила свої повноваження.

Джерело: сайт ради

Деталі: Причиною такого кроку у ВРП назвали дії Етичної ради, яка з 8 лютого почала оцінювати одночасно всіх членів ВРП, крім голови Верховного суду.

Реклама:

Членам Вищої ради правосуддя не сподобалося, що Етична рада може їх відсторонювати у разі проблем з доброчесністю.

За інформацією Інтерфакс-Україна, до цієї відставки ВРП налічувала 15 членів, іще 6 посад були вакантні. Таким чином, зараз у раді залишилося 5 членів, і вона є неповноважною.

Нагадаємо: У липні 2021 року Верховна Рада ухвалила закон про реформу Вищої ради правосуддя, який передбачає перевірку на доброчесність членів ВРП, а також змінює порядок притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ВРПсудвідставка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
ВРП
Вища рада правосуддя обрала нову ВККС, що є одним з "кандидатських" завдань для України
Князєв заявив, що зберігав чужі гроші. ВРП погодилася на його арешт
Суддя ОАСК Аблов намагається піти у відставку із пожиттєвими виплатами – ЦПК
Останні новини
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
Росіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
Усі новини...
Реклама: