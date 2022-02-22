Высший совет правосудия прекратил работу: уволились сразу 10 членов

10 членов Высшего совета правосудия досрочно сложили полномочия по собственному желанию, в результате чего ВСП утратил кворум и прекратил свои полномочия.

Источник: сайт совета

Детали: Причиной такого шага в ВСП назвали действия Этического совета, который с 8 февраля начал оценивать одновременно всех членов ВСП, кроме председателя Верховного суда.

Членам Высшего совета правосудия не понравилось, что Этический совет может их отстранять в случае проблем с добропорядочностью.

По информации Интерфакс-Украина, до этой отставки ВСП насчитывал 15 членов, еще 6 должностей были вакантными. Таким образом, сейчас в совете осталось 5 членов, и он является неполномочным.

Напомним: В июле 2021 года Верховная Рада приняла закон о реформе Высшего совета правосудия, предусматривающий проверку на добропорядочность членов ВСП, а также изменяющий порядок привлечения судей к дисциплинарной ответственности.