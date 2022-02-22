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Лукашенко пропонує Зеленському мир – "слов'янський"

Валентина РоманенкоВівторок, 22 лютого 2022, 16:52
Лукашенко пропонує Зеленському мир – слов'янський
Лукашенко. фото БелТА

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав український народ і владу зробити так, щоб "слов'яни завжди жили у мирі та злагоді".

Джерело: Лукашенко 22 лютого на урочистих зборах, присвячених Дню захисників Вітчизни та Збройних сил Білорусі, цитує держінформагентство БелТА

Пряма мова: "Ви пам'ятаєте мою позицію: ми завжди пропонували мир. І з цієї високої трибуни в цей гострий період я хочу ще раз звернутися (після зустрічі з президентом Росії) до українського народу та керівництва, якщо вони ще не перейшли червону межу: давайте зробимо так, щоб ми, слов'яни, завжди жили у мирі та злагоді".

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Деталі: Лукашенко також, повторюючи тези кремлівської пропаганди, закликав владу України "відмахнутися від заокеанських господарів".

Водночас, підконтрольний Кремлю "президент" попередив, що білоруські війська захищатимуть росіян: "Але ті, хто точить багнети насамперед на заході нашої країни, пам'ятайте: ми зрадниками ніколи не були і не будемо. І, як ви плануєте, розстріляти росіян у спину через Білорусь у вас не вийде.

Чому це важливо: Російський президент Володимир Путін розігрує карту "єдиного слов'янського народу". У відеозверненні, записаному аби виправдати незаконний крок – визнання нелегітимних утворень на тимчасово окупованій території українського Донбасу, він представив своє бачення історії, давши зрозуміти, що не визнає права України на суверенність. Глава МЗС РФ Сергій Лавров також звинуватив Україну у "геноциді російськомовного населення".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Спільні російсько-білоруські військові навчання, які мали завершитися 20 лютого продовжено. Офіційна причина – "загострення ситуації на Донбасі".

Теми: БілорусьЛукашенковійна
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