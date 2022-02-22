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Лукашенко предлагает Зеленскому мир – "славянский"

Валентина РоманенкоВторник, 22 февраля 2022, 16:52
Лукашенко предлагает Зеленскому мир – славянский
Лукашенко. фото БелТА

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко призвал украинский народ и власти сделать так, чтобы "славяне всегда жили в мире и согласии".

Источник: Лукашенко 22 февраля на торжественном собрании, посвященном Дню защитников Отечества и Вооруженных сил Беларуси, цитирует госинформагентство БелТА

Прямая речь: "Вы помните мою позицию: мы всегда предлагали мир. И с этой высокой трибуны в этот острый период я хочу еще раз обратиться (после встречи с президентом России) к украинскому народу и руководству, если они еще не перешли красную черту: давайте сделаем так, чтобы мы, славяне, всегда жили в мире и согласии".

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Детали: Лукашенко также, повторяя тезисы кремлевской пропаганды, призвал власти Украины "отмахнуться от заокеанских хозяев".

В то же время подконтрольный Кремлю "президент" предупредил, что белорусские войска будут защищать россиян: "Но те, кто точит штыки прежде всего на западе нашей страны, помните: мы предателями никогда не были и не будем. И, как вы планируете, расстрелять русских в спину через Беларусь у вас не получится".

Почему это важно: Российский президент Владимир Путин разыгрывает карту "единого славянского народа". В видеообращении, записанном, чтобы оправдать незаконный шаг – признание нелегитимных образований на временно оккупированной территории украинского Донбасса, он представил свое видение истории, дав понять, что не признает право Украины на суверенность. Глава МИД РФ Сергей Лавров также обвинил Украину в "геноциде русскоязычного населения".

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Напомним: Совместные российско-белорусские военные учения, которые должны были завершиться 20 февраля, продолжены. Официальная причина – "обострение ситуации на Донбассе".

Темы: БеларусьЛукашенковойна
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