Через обстріли бойовиків на Донбасі "Укрзалізниця" змінила маршрут поїзда

"Укрзалізниця" змінила маршрут приміського потяга "Лантратівка – Кіндрашівська-Нова" на Луганщині через обстріли російських бойовиків.

Джерело: пресслужба УЗ

Дослівно: "Через обстріли з непідконтрольних територій вимушені змінити розклад руху поїзда № 6481/6482 Лантратівка — Кіндрашівська-Нова — Лантратівка.

З 22 лютого поїзд не курсуватиме на перегоні Кіндрашівська-Нова – Новий Айдар".

Деталі: Залізнична станція "Кіндрашівська-Нова" розташована на території селища Станиця Луганська.

Пресслужба оприлюднила розклад за новим маршрутом від Лантратівки до Нового Айдара. У напрямку з Нового Айдара до Лантратівки поїзд рушатиме о 9:17, а прибуватиме о 12:47.

У зворотньому напрямку з Лантратівки відправлятиметься о 13:12 та прибуватиме на кінцеву станцію "Новий Айдар" о 16:42.

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