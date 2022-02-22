Через обстріли бойовиків на Донбасі "Укрзалізниця" змінила маршрут поїзда
"Укрзалізниця" змінила маршрут приміського потяга "Лантратівка – Кіндрашівська-Нова" на Луганщині через обстріли російських бойовиків.
Джерело: пресслужба УЗ
Дослівно: "Через обстріли з непідконтрольних територій вимушені змінити розклад руху поїзда № 6481/6482 Лантратівка — Кіндрашівська-Нова — Лантратівка.
З 22 лютого поїзд не курсуватиме на перегоні Кіндрашівська-Нова – Новий Айдар".
Деталі: Залізнична станція "Кіндрашівська-Нова" розташована на території селища Станиця Луганська.
Пресслужба оприлюднила розклад за новим маршрутом від Лантратівки до Нового Айдара. У напрямку з Нового Айдара до Лантратівки поїзд рушатиме о 9:17, а прибуватиме о 12:47.
У зворотньому напрямку з Лантратівки відправлятиметься о 13:12 та прибуватиме на кінцеву станцію "Новий Айдар" о 16:42.
Передісторія:
- У Станиці Луганській 17 лютого незаконні формування пошкодили обстрілами залізничну станцію та приміщення дитячого садку, в якому були діти. Троє виховательок отримали контузію від ударів снарядів, проте діти не постраждали.
- Через обстріли російських бойовиків 21 лютого майже півсотні мешканців прифронтових містечок і сіл на Луганщині лишилися без світла. Зокрема, електропостачання пошкодили в Станиці Луганській, де розташована станція "Кіндрашівська-Нова".
- 22 лютого Луганську ТЕС поблизу Щастя відключали через пошкодження трансформатора внаслідко обстрілів. Упродовж доби на електростанції траплялося декілька випадків загоряння через обстріли бойовиків.