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Через обстріли бойовиків на Донбасі "Укрзалізниця" змінила маршрут поїзда

Денис КарловськийВівторок, 22 лютого 2022, 20:25
фото ілюстративне пресслужби УЗ

"Укрзалізниця" змінила маршрут приміського потяга "Лантратівка – Кіндрашівська-Нова" на Луганщині через обстріли російських бойовиків. 

Джерело: пресслужба УЗ

Дослівно: "Через обстріли з непідконтрольних територій вимушені змінити розклад руху поїзда № 6481/6482 Лантратівка — Кіндрашівська-Нова — Лантратівка.

З 22 лютого поїзд не курсуватиме на перегоні Кіндрашівська-Нова – Новий Айдар".

Деталі: Залізнична станція "Кіндрашівська-Нова" розташована на території селища Станиця Луганська.

Пресслужба оприлюднила розклад за новим маршрутом від Лантратівки до Нового Айдара. У напрямку з Нового Айдара до Лантратівки поїзд рушатиме о 9:17, а прибуватиме о 12:47.

У зворотньому напрямку з Лантратівки відправлятиметься о 13:12 та прибуватиме на кінцеву станцію "Новий Айдар" о 16:42.

Передісторія:

  • У Станиці Луганській 17 лютого незаконні формування пошкодили обстрілами залізничну станцію та приміщення дитячого садку, в якому були діти. Троє виховательок отримали контузію від ударів снарядів, проте діти не постраждали.
  • Через обстріли російських бойовиків 21 лютого майже півсотні мешканців прифронтових містечок і сіл на Луганщині лишилися без світла. Зокрема, електропостачання пошкодили в Станиці Луганській, де розташована станція "Кіндрашівська-Нова".
  • 22 лютого Луганську ТЕС поблизу Щастя відключали через пошкодження трансформатора внаслідко обстрілів. Упродовж доби на електростанції траплялося декілька випадків загоряння через обстріли бойовиків.

Теми: УкрзалізницяобстрілДонецька областьзалізниця
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