Из-за обстрелов боевиков на Донбассе "Укрзализныця" изменила маршрут поезда

"Укрзализныця" изменила маршрут пригородного поезда "Лантратовка – Кондрашовская-Нова" в Луганской области из-за обстрелов российских боевиков.

Источник: пресс-служба УЗ

Дословно: "Из-за обстрелов с неподконтрольных территорий вынуждены изменить расписание движения поезда № 6481/6482 Лантратовка — Кондрашовская-Новая — Лантратовка.

С 22 февраля поезд не будет курсировать на перегоне Кондрашовская-Нова – Новый Айдар.

Детали: Железнодорожная станция "Киндрашовская-Новая" расположена на территории поселка Станица Луганская.

Пресс-служба опубликовала расписание по новому маршруту от Лантратовки до Нового Айдара. По направлению из Нового Айдара в Лантратовку поезд будет двигаться в 9:17, а прибывать в 12:47.

В обратном направлении из Лантратовки будет отправляться в 13:12 и прибывать на конечную станцию ​​"Новый Айдар" в 16:42.

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