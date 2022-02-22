Из-за обстрелов боевиков на Донбассе "Укрзализныця" изменила маршрут поезда
"Укрзализныця" изменила маршрут пригородного поезда "Лантратовка – Кондрашовская-Нова" в Луганской области из-за обстрелов российских боевиков.
Источник: пресс-служба УЗ
Дословно: "Из-за обстрелов с неподконтрольных территорий вынуждены изменить расписание движения поезда № 6481/6482 Лантратовка — Кондрашовская-Новая — Лантратовка.
С 22 февраля поезд не будет курсировать на перегоне Кондрашовская-Нова – Новый Айдар.
Детали: Железнодорожная станция "Киндрашовская-Новая" расположена на территории поселка Станица Луганская.
Пресс-служба опубликовала расписание по новому маршруту от Лантратовки до Нового Айдара. По направлению из Нового Айдара в Лантратовку поезд будет двигаться в 9:17, а прибывать в 12:47.
В обратном направлении из Лантратовки будет отправляться в 13:12 и прибывать на конечную станцию "Новый Айдар" в 16:42.
Предыстория:
- В Станице Луганской 17 февраля незаконные формирования повредили обстрелами железнодорожную станцию и помещение детского сада, где были дети. Трое воспитательниц получили контузию от ударов снарядов, но дети не пострадали.
- Из-за обстрелов российских боевиков 21 февраля почти полсотни жителей прифронтовых городков и сел в Луганской области остались без света. В частности, электроснабжение повредили в Станице Луганской, где расположена станция "Киндрашовская-Новая".
- 22 февраля Луганскую ТЭС близ Счастья отключали из-за повреждения трансформатора в результате обстрелов. За сутки на электростанции случалось несколько случаев возгорания из-за обстрелов боевиков.