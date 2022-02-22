Ахметов повернеться до України 23 лютого
Вівторок, 22 лютого 2022, 20:02
Після чергової поїздки до Європи, олігарх Рінат Ахметов повернеться 23 лютого літаком до України.
Джерело: речниця Ахметова Анна Терехова
Пряма мова Терехової: "Рінат Ахметов планує прилетіти до Києва завтра, 23 лютого 2022 року".
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Передісторія:
- "Українська правда" повідомила 13 лютого, що низка олігархів та бізнесменів вилетіли з України напередодні 16 лютого, коли, за словами американської розвідки, очікували початок широкомасштабного наступу російських військ на територію України.
- Рінат Ахметов залишив Україну 30 січня. 16 лютого він повернувся до України та побував у Маріуполі.
- Однак уже 18 лютого журналісти УП помітили, що його чартерний літак вилетів за межі України. У пресслужбі олігарха заявили, що Ахметов повернеться в разі збільшення загрози військового нападу.
- Увечері 22 лютого в пресслужбі бізнес-холдингу Ахметова – компанії "СКМ" заявили, що заплатять податків до держбюджету України наперед на суму 1 мільярд гривень.