Ахметов повернеться до України 23 лютого

Рінат Ахметов. Фото: Слово і діло

Після чергової поїздки до Європи, олігарх Рінат Ахметов повернеться 23 лютого літаком до України.

Джерело: речниця Ахметова Анна Терехова

Пряма мова Терехової: "Рінат Ахметов планує прилетіти до Києва завтра, 23 лютого 2022 року".

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