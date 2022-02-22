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Ахметов повернеться до України 23 лютого

Денис КарловськийВівторок, 22 лютого 2022, 20:02
Ахметов повернеться до України 23 лютого
Рінат Ахметов. Фото: Слово і діло

Після чергової поїздки до Європи, олігарх Рінат Ахметов повернеться 23 лютого літаком до України. 

Джерело: речниця Ахметова Анна Терехова

Пряма мова Терехової: "Рінат Ахметов планує прилетіти до Києва завтра, 23 лютого 2022 року".

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Передісторія: 

  • "Українська правда" повідомила 13 лютого, що низка олігархів та бізнесменів вилетіли з України напередодні 16 лютого, коли, за словами американської розвідки, очікували початок широкомасштабного наступу російських військ на територію України.
  • Рінат Ахметов залишив Україну 30 січня. 16 лютого він повернувся до України та побував у Маріуполі.
  • Однак уже 18 лютого журналісти УП помітили, що його чартерний літак вилетів за межі України. У пресслужбі олігарха заявили, що Ахметов повернеться в разі збільшення загрози військового нападу.
  • Увечері 22 лютого в пресслужбі бізнес-холдингу Ахметова – компанії "СКМ" заявили, що заплатять податків до держбюджету України наперед на суму 1 мільярд гривень. 

Теми: Ахметоволігархи
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