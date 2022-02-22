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Ахметов вернется в Украину 23 февраля

Денис КарловскийВторник, 22 февраля 2022, 20:02
Ахметов вернется в Украину 23 февраля

После очередной поездки в Европу олигарх Ринат Ахметов вернется 23 февраля самолетом в Украину.

Источник: пресс-секретарь Ахметова Анна Терехова

Прямая речь Тереховой: "Ринат Ахметов планирует прилететь в Киев завтра, 23 февраля 2022 года".

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Предыстория: 

  • "Украинская правда" сообщила 13 февраля, что ряд олигархов и бизнесменов вылетели из Украины накануне 16 февраля, когда, по словам американской разведки, ожидали начало широкомасштабного наступления российских войск на территорию Украины.
  • Ринат Ахметов покинул Украину 30 января. 16 февраля он вернулся в Украину и побывал в Мариуполе.
  • Однако уже 18 февраля журналисты УП заметили, что его чартерный самолет вылетел за пределы Украины. В пресс-службе олигарха заявили, что Ахметов вернется в случае увеличения угрозы военного нападения.
  • Вечером 22 февраля в пресс-службе бизнес-холдинга Ахметова – компании "СКМ" заявили, что заплатят налогов в госбюджет Украины вперед на сумму 1 миллиард гривен.

Темы: Ахметоволигархи
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