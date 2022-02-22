Ахметов вернется в Украину 23 февраля
Вторник, 22 февраля 2022, 20:02
После очередной поездки в Европу олигарх Ринат Ахметов вернется 23 февраля самолетом в Украину.
Источник: пресс-секретарь Ахметова Анна Терехова
Прямая речь Тереховой: "Ринат Ахметов планирует прилететь в Киев завтра, 23 февраля 2022 года".
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Предыстория:
- "Украинская правда" сообщила 13 февраля, что ряд олигархов и бизнесменов вылетели из Украины накануне 16 февраля, когда, по словам американской разведки, ожидали начало широкомасштабного наступления российских войск на территорию Украины.
- Ринат Ахметов покинул Украину 30 января. 16 февраля он вернулся в Украину и побывал в Мариуполе.
- Однако уже 18 февраля журналисты УП заметили, что его чартерный самолет вылетел за пределы Украины. В пресс-службе олигарха заявили, что Ахметов вернется в случае увеличения угрозы военного нападения.
- Вечером 22 февраля в пресс-службе бизнес-холдинга Ахметова – компании "СКМ" заявили, что заплатят налогов в госбюджет Украины вперед на сумму 1 миллиард гривен.