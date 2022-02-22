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На Донбасі загинув військовий ЗСУ

Ірина БалачукВівторок, 22 лютого 2022, 21:28
Фото ООС

Один військовий загинув, один отримав поранення та ще п’ятеро захисників отримали бойові травмування у результаті обстрілів окупаційними військами Росії.

Джерело: Міноборони, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Telegram

Дослівно Міноборони: "Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав поранення, ще п’ятеро – бойові травмування. Воїни знаходяться у лікувальних закладах. Стан їхнього здоров’я задовільний.

Ще один український захисник отримав поранення несумісні з життям".

Деталі: Геращенко повідомив, що 22 лютого поблизу селища Новотроїцьке Волноваського району загинув військовослужбовець в/ч А-0536 Збройних Сил України на прізвище Слівка.

За даними Міноборони, за поточну добу з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 72 порушення режиму припинення вогню, 53 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Зокрема, противник задіяв реактивні системи залпового вогню, озброєння танків, артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібрів 120 мм та 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Із населеного пункту Врубівка евакуювали 42 сім’ї з них 30 дітей шкільного віку та 15 дітей дошкільного віку.

Передісторія: 

Теми: Донецька областьООСМіноборони
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