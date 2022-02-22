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На Донбассе погиб военный ВСУ

Ирина БалачукВторник, 22 февраля 2022, 21:28
Фото ООС

Один военный погиб, один получил ранение и еще пятеро защитников получили боевые травмы в результате обстрелов оккупационными войсками России.

Источник: Минобороны, советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Telegram

Дословно Минобороны: "В результате обстрелов один военнослужащий получил ранение, еще пятеро – боевые травмы. Воины находятся в лечебных заведениях. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Еще один украинский защитник получил ранения, несовместимые с жизнью".

Детали: Геращенко сообщил, что 22 февраля вблизи поселка Новотроицкое Волновахского района погиб военнослужащий в/ч А-0536 Вооруженных Сил Украины по фамилии Сливка.

По данным Минобороны, за текущие сутки со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 72 нарушения режима прекращения огня, 53 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В частности, противник задействовал реактивные системы залпового огня, вооружение танков, артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибров 120 мм и 82 мм, гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Из населенного пункта Врубовка эвакуировали 42 семьи из них 30 детей школьного возраста и 15 детей дошкольного возраста.

Предыстория: 

Темы: Донецкая областьООСМинобороны


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