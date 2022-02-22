Зеленський матиме зустріч із топ-50 великого бізнесу

Президент Володимир Зеленський 23 лютого зустрінеться із топ-50 великого бізнесу.

Джерело: відеозвернення глави держави, записане у вівторок

Пряма мова: "Завтра у мене буде зустріч із топ-50 нашого великого бізнесу. Всі вони мають залишитися в Україні. Їхні підприємства знаходяться на українській землі, яку захищають наші військові. Отже, і бізнес має захищати нашу економіку, фінанси, створювати робочі місця, підіймати й зміцнювати Україну. Разом. Кожен на своєму фронті".

Деталі: За даними УП, участь у зустрічі підтвердили Рінат Ахметов та Віктор Пінчук. Ігор Коломойський повідомив, що не зможе бути присутній через підтверджений ковід.

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