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Зеленский встретится с топ-50 крупного бизнеса

Валентина Романенко, Михаил ТкачВторник, 22 февраля 2022, 22:01
Зеленский встретится с топ-50 крупного бизнеса
Зеленский. фото ОП

Президент Владимир Зеленский 23 февраля встретится с топ-50 крупного бизнеса.

Источник: видеообращение главы государства, записанное во вторник

Прямая речь: "Завтра у меня будет встреча с топ-50 нашего крупного бизнеса.. Все они должны остаться в Украине. Их предприятия находятся на украинской земле, которую защищают наши военные. Следовательно, и бизнес должен защищать нашу экономику, финансы, создавать рабочие места, поднимать и укреплять Украину. Вместе. Каждый на своем фронте".

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Детали: По данным УП, участие во встрече подтвердили Ринат Ахметов и Виктор Пинчук. Игорь Коломойский сообщил, что не сможет присутствовать из-за подтвержденного ковида.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • "Украинская правда" сообщила 13 февраля, что ряд олигархов и бизнесменов вылетели из Украины до 16 февраля, когда, по словам американской разведки, ожидали начало широкомасштабного наступления российских войск на территорию Украины.
  • Ринат Ахметов покинул Украину 30 января. 16 февраля он вернулся в Украину и побывал в Мариуполе.
  • Однако уже 18 февраля журналисты УП заметили, что его чартерный самолет вылетел за пределы Украины. В пресс-службе олигарха заявили, что Ахметов вернется в случае увеличения угрозы военного нападения.
  • Вечером 22 февраля в пресс-службе бизнес-холдинга Ахметова – компании "СКМ" заявили, что заплатят налогов в госбюджет Украины вперед на сумму 1 миллиард гривен.
  • Виктор Пинчук заверил, что украинский бизнес на фоне эскалации российской агрессии остается в Украине, продолжит инвестировать в экономику и будет всячески помогать стране.

Темы: Зеленскийвойнабизнес
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