Війна на Донбасі: Майже 100 обстрілів за добу

22 лютого на Донбасі було 96 обстрілів з боку окупантів.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, російсько-окупаційні війська обстріляли:

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Вісім разів Щастя – з БМ-21 "Град", танків, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.

Позиції українських захисників поблизу Маріуполя - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Муратове - з БМ-21 "Град".

Кряківку - з БМ-21 "Град".

Гнутове - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Три рази Широкине – з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.

Травневе - з мінометів калібру 120 мм.

Двічі Красногорівку - з протитанкових гармат МТ-12.

Лобачеве - з артилерії калібру 122 мм.

Двічі Мар’їнку - з артилерії калібру 122 мм.

П’ять разів Водяне - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Богданівку – з мінометів калібру 120 мм.

Три рази Жовте - з артилерії калібру 122 мм, великокаліберних кулеметів.

Двічі Трьохізбенку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Десять разів Новотроїцьке – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.

Дев’ять разів Старогнатівку - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, ручних протитанкових гранатометів, протитанкових керованих комплексів, підствольних гранатометів.

Двічі Верхньоторецьке - з мінометів калібру120 мм та 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.

Чотири рази Гранітне - з артилерії калібру 152 мм та 122 мм, станкових автоматичних гранатометів.

Південне - з мінометів калібру 82 мм.

Піски – з мінометів калібру 120 мм.

Миколаївку – з мінометів калібру 120 мм.

Три рази Чермалик - з артилерії калібру 152 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Двічі Зайцеве - з мінометів калібру 120 мм.

Двічі Новолуганське - з мінометів калібру 120 мм.

Станицю Луганську – з великокаліберних кулеметів.

Нью-Йорк - з мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, станкових протитанкових гранатометів.

Новоселівку - з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Майорськ - з мінометів калібру 82 мм.

Двічі Лопаскине - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.

Шість разів Кримське – з БМП, артилерії калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82, станкових автоматичних гранатометів, стрілецької зброї.

Шуми - з мінометів калібру 120 мм.

Сизе – з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Причепилівку – з мінометів калібру 82 мм.

Три рази Станицю Луганську – з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, підствольних гранатометів.

Двічі Новозванівку - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Троїцьке - з мінометів калібру 120 мм.

Двічі Опитне - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.

Оріхове – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Двічі Попасну – з мінометів калібру 120 мм.

Кам’янку – з мінометів калібру 120 мм.

Уточнюється, що 81 обстріл був з важкого озброєння.

Нагадаємо: Як уже повідомлялося, 22 лютого один український військовий загинув від осколкових поранень, ще один - поранений і в лікарні, ще п’ять - отримали бойове травмування.