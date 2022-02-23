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Війна на Донбасі: Майже 100 обстрілів за добу

Анастасія КалатурСереда, 23 лютого 2022, 06:30
Війна на Донбасі: Майже 100 обстрілів за добу
ФОТО: GETTY IMAGES

22 лютого на Донбасі було 96 обстрілів з боку окупантів.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, російсько-окупаційні війська обстріляли:

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  • Вісім разів Щастя  – з БМ-21 "Град", танків, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.
  • Позиції українських захисників поблизу Маріуполя - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
  • Муратове - з БМ-21 "Град".
  • Кряківку - з БМ-21 "Град".
  • Гнутове - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
  • Три рази Широкине – з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.
  • Травневе - з мінометів калібру 120 мм.
  • Двічі Красногорівку - з протитанкових гармат МТ-12.
  • Лобачеве - з артилерії калібру 122 мм.
  • Двічі Мар’їнку - з артилерії калібру 122 мм.
  • П’ять разів Водяне - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
  • Богданівку – з мінометів калібру 120 мм.
  • Три рази Жовте - з артилерії калібру 122 мм, великокаліберних кулеметів.
  • Двічі Трьохізбенку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
  • Десять разів Новотроїцьке – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.
  • Дев’ять разів Старогнатівку - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, ручних протитанкових гранатометів, протитанкових керованих комплексів, підствольних гранатометів.
  • Двічі Верхньоторецьке - з мінометів калібру120 мм та 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.
  • Чотири рази Гранітне - з артилерії калібру 152 мм та 122 мм, станкових автоматичних гранатометів.
  • Південне - з мінометів калібру 82 мм.
  • Піски – з мінометів калібру 120 мм.
  • Миколаївку – з мінометів калібру 120 мм.
  • Три рази Чермалик - з артилерії калібру 152 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
  • Двічі Зайцеве - з мінометів калібру 120 мм.
  • Двічі Новолуганське - з мінометів калібру 120 мм.
  • Станицю Луганську – з великокаліберних кулеметів.
  • Нью-Йорк - з мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, станкових протитанкових гранатометів.
  • Новоселівку - з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.
  • Майорськ - з мінометів калібру 82 мм.
  • Двічі Лопаскине - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.
  • Шість разів Кримське – з БМП, артилерії калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82, станкових автоматичних гранатометів, стрілецької зброї.
  • Шуми - з мінометів калібру 120 мм.
  • Сизе – з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.
  • Причепилівку – з мінометів калібру 82 мм.
  • Три рази Станицю Луганську – з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, підствольних гранатометів.
  • Двічі Новозванівку - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
  • Троїцьке - з мінометів калібру 120 мм.
  • Двічі Опитне - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.
  • Оріхове – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
  • Двічі Попасну – з мінометів калібру 120 мм.
  • Кам’янку – з мінометів калібру 120 мм.

Уточнюється, що 81 обстріл був з важкого озброєння.

Нагадаємо: Як уже повідомлялося, 22 лютого один український військовий  загинув від  осколкових поранень, ще один - поранений і в лікарні, ще  п’ять -  отримали бойове травмування.

Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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