Війна на Донбасі: Майже 100 обстрілів за добу
Середа, 23 лютого 2022, 07:30
22 лютого на Донбасі було 96 обстрілів з боку окупантів.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Зокрема, російсько-окупаційні війська обстріляли:
- Вісім разів Щастя – з БМ-21 "Град", танків, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.
- Позиції українських захисників поблизу Маріуполя - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
- Муратове - з БМ-21 "Град".
- Кряківку - з БМ-21 "Град".
- Гнутове - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
- Три рази Широкине – з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.
- Травневе - з мінометів калібру 120 мм.
- Двічі Красногорівку - з протитанкових гармат МТ-12.
- Лобачеве - з артилерії калібру 122 мм.
- Двічі Мар’їнку - з артилерії калібру 122 мм.
- П’ять разів Водяне - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
- Богданівку – з мінометів калібру 120 мм.
- Три рази Жовте - з артилерії калібру 122 мм, великокаліберних кулеметів.
- Двічі Трьохізбенку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
- Десять разів Новотроїцьке – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.
- Дев’ять разів Старогнатівку - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, ручних протитанкових гранатометів, протитанкових керованих комплексів, підствольних гранатометів.
- Двічі Верхньоторецьке - з мінометів калібру120 мм та 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.
- Чотири рази Гранітне - з артилерії калібру 152 мм та 122 мм, станкових автоматичних гранатометів.
- Південне - з мінометів калібру 82 мм.
- Піски – з мінометів калібру 120 мм.
- Миколаївку – з мінометів калібру 120 мм.
- Три рази Чермалик - з артилерії калібру 152 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
- Двічі Зайцеве - з мінометів калібру 120 мм.
- Двічі Новолуганське - з мінометів калібру 120 мм.
- Станицю Луганську – з великокаліберних кулеметів.
- Нью-Йорк - з мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, станкових протитанкових гранатометів.
- Новоселівку - з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.
- Майорськ - з мінометів калібру 82 мм.
- Двічі Лопаскине - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.
- Шість разів Кримське – з БМП, артилерії калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82, станкових автоматичних гранатометів, стрілецької зброї.
- Шуми - з мінометів калібру 120 мм.
- Сизе – з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.
- Причепилівку – з мінометів калібру 82 мм.
- Три рази Станицю Луганську – з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, підствольних гранатометів.
- Двічі Новозванівку - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
- Троїцьке - з мінометів калібру 120 мм.
- Двічі Опитне - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.
- Оріхове – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
- Двічі Попасну – з мінометів калібру 120 мм.
- Кам’янку – з мінометів калібру 120 мм.
Уточнюється, що 81 обстріл був з важкого озброєння.
Нагадаємо: Як уже повідомлялося, 22 лютого один український військовий загинув від осколкових поранень, ще один - поранений і в лікарні, ще п’ять - отримали бойове травмування.