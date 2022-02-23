Война на Донбассе: Почти 100 обстрелов в сутки

22 февраля на Донбассе было 96 обстрелов со стороны оккупантов.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, российско-оккупационные войска обстреляли:

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Восемь раз Счастье – из БМ-21 "Град", танков, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.

Позиции украинских защитников вблизи Мариуполя – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

Муратово – из БМ-21 "Град".

Кряковку – из БМ-21 "Град".

Гнутовое – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

Три раза Широкино – из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов.

Майское – из минометов калибра 120 мм.

Дважды Красногоровку – из противотанковых пушек МТ-12.

Лобачево – из артиллерии калибра 122 мм.

Дважды Марьинку – из артиллерии калибра 122 мм.

Пять раз Водяное – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

Богдановку – из минометов калибра 120 мм.

Три раза Желтое – из артиллерии калибра 122 мм, крупнокалиберных пулеметов.

Дважды Трехизбенку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

Десять раз Новотроицкое – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.

Девять раз Старогнатовку - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых автоматических гранатометов, ручных противотанковых гранатометов, противотанковых управляемых комплексов, подствольных гранатометов.

Дважды Верхнеторецкое – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.

Четыре раза Гранитное – из артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, станковых автоматических гранатометов.

Южное – из минометов калибра 82 мм.

Пески – из минометов калибра 120 мм.

Николаевку – из минометов калибра 120 мм.

Три раза Чермалик – из артиллерии калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Дважды Зайцево – из минометов калибра 120 мм.

Дважды Новолуганское – из минометов калибра 120 мм.

Станицу Луганскую – из крупнокалиберных пулеметов.

Нью-Йорк – из минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов, станковых противотанковых гранатометов.

Новоселовку – из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

Майорск – из минометов калибра 82 мм.

Дважды Лопаскино – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.

Шесть раз Крымское – из БМП, артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82, станковых автоматических гранатометов, стрелкового оружия.

Шумы – из минометов калибра 120 мм.

Сизое – из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

Причепиловку – из минометов калибра 82 мм.

Три раза Станицу Луганскую – из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, подствольных гранатометов.

Дважды Новозвановку - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

Троицкое – из минометов калибра 120 мм.

Дважды Опытное – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.

Ореховое – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

Дважды Попасную – из минометов калибра 120 мм.

Каменку – из минометов калибра 120 мм.

Уточняется, что 81 обстрел был из тяжелого вооружения.

Напомним: Как уже сообщалось, 22 февраля один украинский военный погиб от осколочных ранений, еще один - ранен и в больнице, еще пять - получили боевое травмирование.