Война на Донбассе: Почти 100 обстрелов в сутки
Среда, 23 февраля 2022, 06:30
22 февраля на Донбассе было 96 обстрелов со стороны оккупантов.
Источник: штаб ООС
Детали: В частности, российско-оккупационные войска обстреляли:
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- Восемь раз Счастье – из БМ-21 "Град", танков, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.
- Позиции украинских защитников вблизи Мариуполя – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
- Муратово – из БМ-21 "Град".
- Кряковку – из БМ-21 "Град".
- Гнутовое – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
- Три раза Широкино – из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов.
- Майское – из минометов калибра 120 мм.
- Дважды Красногоровку – из противотанковых пушек МТ-12.
- Лобачево – из артиллерии калибра 122 мм.
- Дважды Марьинку – из артиллерии калибра 122 мм.
- Пять раз Водяное – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
- Богдановку – из минометов калибра 120 мм.
- Три раза Желтое – из артиллерии калибра 122 мм, крупнокалиберных пулеметов.
- Дважды Трехизбенку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
- Десять раз Новотроицкое – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.
- Девять раз Старогнатовку - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых автоматических гранатометов, ручных противотанковых гранатометов, противотанковых управляемых комплексов, подствольных гранатометов.
- Дважды Верхнеторецкое – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.
- Четыре раза Гранитное – из артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, станковых автоматических гранатометов.
- Южное – из минометов калибра 82 мм.
- Пески – из минометов калибра 120 мм.
- Николаевку – из минометов калибра 120 мм.
- Три раза Чермалик – из артиллерии калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
- Дважды Зайцево – из минометов калибра 120 мм.
- Дважды Новолуганское – из минометов калибра 120 мм.
- Станицу Луганскую – из крупнокалиберных пулеметов.
- Нью-Йорк – из минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов, станковых противотанковых гранатометов.
- Новоселовку – из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
- Майорск – из минометов калибра 82 мм.
- Дважды Лопаскино – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.
- Шесть раз Крымское – из БМП, артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82, станковых автоматических гранатометов, стрелкового оружия.
- Шумы – из минометов калибра 120 мм.
- Сизое – из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
- Причепиловку – из минометов калибра 82 мм.
- Три раза Станицу Луганскую – из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, подствольных гранатометов.
- Дважды Новозвановку - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
- Троицкое – из минометов калибра 120 мм.
- Дважды Опытное – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.
- Ореховое – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
- Дважды Попасную – из минометов калибра 120 мм.
- Каменку – из минометов калибра 120 мм.
Уточняется, что 81 обстрел был из тяжелого вооружения.
Напомним: Как уже сообщалось, 22 февраля один украинский военный погиб от осколочных ранений, еще один - ранен и в больнице, еще пять - получили боевое травмирование.