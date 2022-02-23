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Война на Донбассе: Почти 100 обстрелов в сутки

Анастасия КалатурСреда, 23 февраля 2022, 06:30
Война на Донбассе: Почти 100 обстрелов в сутки
ФОТО: GETTY IMAGES

22 февраля на Донбассе было 96 обстрелов со стороны оккупантов.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, российско-оккупационные войска обстреляли:

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  • Восемь раз Счастье – из БМ-21 "Град", танков, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.
  • Позиции украинских защитников вблизи Мариуполя – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
  • Муратово – из БМ-21 "Град".
  • Кряковку – из БМ-21 "Град".
  • Гнутовое – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
  • Три раза Широкино – из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов.
  • Майское – из минометов калибра 120 мм.
  • Дважды Красногоровку – из противотанковых пушек МТ-12.
  • Лобачево – из артиллерии калибра 122 мм.
  • Дважды Марьинку – из артиллерии калибра 122 мм.
  • Пять раз Водяное – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
  • Богдановку – из минометов калибра 120 мм.
  • Три раза Желтое – из артиллерии калибра 122 мм, крупнокалиберных пулеметов.
  • Дважды Трехизбенку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
  • Десять раз Новотроицкое – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.
  • Девять раз Старогнатовку - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых автоматических гранатометов, ручных противотанковых гранатометов, противотанковых управляемых комплексов, подствольных гранатометов.
  • Дважды Верхнеторецкое – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.
  • Четыре раза Гранитное – из артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, станковых автоматических гранатометов.
  • Южное – из минометов калибра 82 мм.
  • Пески – из минометов калибра 120 мм.
  • Николаевку – из минометов калибра 120 мм.
  • Три раза Чермалик – из артиллерии калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
  • Дважды Зайцево – из минометов калибра 120 мм.
  • Дважды Новолуганское – из минометов калибра 120 мм.
  • Станицу Луганскую – из крупнокалиберных пулеметов.
  • Нью-Йорк – из минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов, станковых противотанковых гранатометов.
  • Новоселовку – из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
  • Майорск – из минометов калибра 82 мм.
  • Дважды Лопаскино – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.
  • Шесть раз Крымское – из БМП, артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82, станковых автоматических гранатометов, стрелкового оружия.
  • Шумы – из минометов калибра 120 мм.
  • Сизое – из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
  • Причепиловку – из минометов калибра 82 мм.
  • Три раза Станицу Луганскую – из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, подствольных гранатометов.
  • Дважды Новозвановку - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
  • Троицкое – из минометов калибра 120 мм.
  • Дважды Опытное – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.
  • Ореховое – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
  • Дважды Попасную – из минометов калибра 120 мм.
  • Каменку – из минометов калибра 120 мм.

Уточняется, что 81 обстрел был из  тяжелого вооружения.

Напомним: Как уже сообщалось, 22 февраля один украинский военный погиб от осколочных ранений, еще один - ранен и в больнице, еще пять - получили боевое травмирование.

Темы: Объединенные силы на Донбассе
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