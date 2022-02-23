Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Данилов: Украина может призвать 36 тысяч резервистов

Ирина БалачукСреда, 23 февраля 2022, 12:43
Фото Минобороны

Украина имеет возможность призвать 36 тысяч резервистов в случае нападения России.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге 23 февраля

Прямая речь Данилова: "Что касается резервистов. Число их на сегодняшний день будет составлять 36 000 человек. Это люди, которые в подавляющем большинстве прошли фронт, они понимают, о чем идет речь".

Детали: Секретарь СНБО подчеркнул, что в случае нападения российских войск на Киев или любой другой город отпор дадут мгновенно – наша армия к этому готова.

Он также добавил, что в случае вторжения сразу введут военное положение и проинформируют об этом общественность.

Говоря о всеобщей мобилизации, Данилов подчеркнул, что это решение принимается отдельно, и на сегодняшний день такого решения еще нет.

Предыстория: 

Темы: ДаниловармияРосcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

Украину нужно немедленно присоединить к ЕС по спецпроцедуре – Зеленский

Украинская делегация прибыла на границу для переговоров с РФ: в составе – Резников и Подоляк

відеоХодорковский показал роскошную яхту Путина, которую тот спасает от санкций

Российский рубль обвалился до исторического минимума

Лаврова не пускают на встречу ООН из-за санкций, Захарова возмущена

Убить Зеленского – Путин отправил "вагнеровцев" со спецзаданием – The Times

Все новости...
Данилов
Данилов заверил, что в Украине и речи не идет о ядерном оружии
Данилов допустил введение комендантских часов, но "при необходимости"
Секретарь СНБО анонсировал новое заседание
Последние новости
12:23
Горжусь народом этой страны: Дуглас, Гарфилд и lady gaga поддержали Украину
12:16
видео"Бандеровцы" лучше относятся, чем свои: СБУ обнародовала показания пленных оккупантов
12:10
Венедиктова рассказала, кого отпустят из тюрьмы защищать Украину
12:09
УЗ добавила еще один поезд Киев-Львов
12:07
"Будьте надежным тылом": Минздрав призывает аптекарей выходить на работу
12:05
Украина перехватила военную инициативу – Данилов
11:54
Как получить медицинскую помощь онлайн или по телефону. Контакты врачей
11:49
Monobank сменил дизайн карточек на "Русский корабль, иди на#уй"
11:48
Украинец подтопил яхту главы "Рособоронэкспорта" на Майорке стоимостью 7 млн ​​евро
11:36
Акции российского Сбербанка рухнули на 73% на открытии торгов
Все новости...