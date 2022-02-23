Данилов: Украина может призвать 36 тысяч резервистов

Украина имеет возможность призвать 36 тысяч резервистов в случае нападения России.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге 23 февраля

Прямая речь Данилова: "Что касается резервистов. Число их на сегодняшний день будет составлять 36 000 человек. Это люди, которые в подавляющем большинстве прошли фронт, они понимают, о чем идет речь".

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Детали: Секретарь СНБО подчеркнул, что в случае нападения российских войск на Киев или любой другой город отпор дадут мгновенно – наша армия к этому готова.

Он также добавил, что в случае вторжения сразу введут военное положение и проинформируют об этом общественность.

Говоря о всеобщей мобилизации, Данилов подчеркнул, что это решение принимается отдельно, и на сегодняшний день такого решения еще нет.

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