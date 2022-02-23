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Данілов запевнив, що в Україні і мови немає про ядерну зброю

Мазуренко Альона Середа, 23 лютого 2022, 12:49
ОЛЕКСІЙ ДАНІЛОВ, ФОТО GETTY IMAGES

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що в Україні не йдеться про виготовлення ядерної зброї. 

Джерело: Данілов за підсумками засідання РНБО 23 лютого

Пряма мова: "Президент не казав про розробку ядерної зброї. Президент звертав увагу на виконання всіма підписантами Будапештського меморандуму тих зобов’язань щодо нашої безпеки, які були там прописані.

За те, що ми віддали нашу ядерну зброю, наш ядерний потенціал підписанти брали на себе повноваження забезпечити нашу незалежність.

Про те, що ми збираємося робити ядерну зброю, я ніде не бачив, ніде не читав і не знаю нащо ви це інтерпретуєте".

Що було раніше: Президент України Володимир Зеленський у промові на Мюнхенській конференції не говорив прямо про намір відновити ядерний потенціал, але сказав: якщо підписанти Будапештського меморандуму не нададуть гарантій безпеки для України перед лицем війни з РФ, то Україна "матиме повне право вважати, що Будапештський меморандум не працює".

Президент Росії Володимир Путін на це заявив, що Україні завдяки "доробку" з радянських часів буде "набагато простіше, ніж багатьом іншим державам", обзавестися тактичною ядерною зброєю, особливо "у разі технологічної підтримки із закордоння".

Читайте повну промову президента: Ми востаннє звертаємося до Будапештського меморандуму - промова Володимира Зеленського у Мюнхені

Теми: ядерна зброяУкраїнаРосіяДанілов
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