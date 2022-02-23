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Данілов запевнив, що в Україні і мови немає про ядерну зброю

Альона Мазуренко Середа, 23 лютого 2022, 11:49
Данілов запевнив, що в Україні і мови немає про ядерну зброю
ОЛЕКСІЙ ДАНІЛОВ, ФОТО GETTY IMAGES

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що в Україні не йдеться про виготовлення ядерної зброї. 

Джерело: Данілов за підсумками засідання РНБО 23 лютого

Пряма мова: "Президент не казав про розробку ядерної зброї. Президент звертав увагу на виконання всіма підписантами Будапештського меморандуму тих зобов’язань щодо нашої безпеки, які були там прописані.

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За те, що ми віддали нашу ядерну зброю, наш ядерний потенціал підписанти брали на себе повноваження забезпечити нашу незалежність.

Про те, що ми збираємося робити ядерну зброю, я ніде не бачив, ніде не читав і не знаю нащо ви це інтерпретуєте".

Що було раніше: Президент України Володимир Зеленський у промові на Мюнхенській конференції не говорив прямо про намір відновити ядерний потенціал, але сказав: якщо підписанти Будапештського меморандуму не нададуть гарантій безпеки для України перед лицем війни з РФ, то Україна "матиме повне право вважати, що Будапештський меморандум не працює".

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Президент Росії Володимир Путін на це заявив, що Україні завдяки "доробку" з радянських часів буде "набагато простіше, ніж багатьом іншим державам", обзавестися тактичною ядерною зброєю, особливо "у разі технологічної підтримки із закордоння".

Читайте повну промову президента: Ми востаннє звертаємося до Будапештського меморандуму - промова Володимира Зеленського у Мюнхені

Теми: ядерна зброяУкраїнаРосіяДанілов
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