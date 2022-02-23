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Данилов заверил, что в Украине и речи не идет о ядерном оружии

Мазуренко Алена Среда, 23 февраля 2022, 12:49
АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ, ФОТО GETTY IMAGES

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что в Украине даже речи не идет об изготовлении ядерного оружия.

Источник: Данилов по итогам заседания СНБО 23 февраля

Прямая речь: "Президент не говорил о разработке ядерного оружия. Президент обращал внимание на выполнение всеми подписантами Будапештского меморандума тех обязательств, которые были там прописаны.

За то, что мы отдали наше ядерное оружие, наш ядерный потенциал подписанты брали на себя обязательства обеспечить нашу независимость.

О том, что мы собираемся делать ядерное оружие, я нигде не видел, нигде не читал и не знаю, зачем вы это интерпретируете".

Что было раньше: Президент Украины Владимир Зеленский в речи на Мюнхенской конференции не говорил прямо о намерении восстановить ядерный потенциал, но сказал: если подписанты Будапештского меморандума не предоставят гарантий безопасности для Украины перед лицом войны с РФ, то Украина "будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает".

Президент РФ Владимир Путин на это заявил, что у Украине благодаря "заделу" с советских времен будет "гораздо проще, чем многим другим государствам", обзавестись тактическим ядерным оружием, особенно "в случае технологической поддержки из зарубежа".

Читайте полную речь президента: Мы в последний раз обращаемся к Будапештскому меморандуму - речь Владимира Зеленского в Мюнхене

Темы: ядерное оружиеУкраинаРосcияДанилов
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