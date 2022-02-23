Данилов заверил, что в Украине и речи не идет о ядерном оружии

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что в Украине даже речи не идет об изготовлении ядерного оружия.

Источник: Данилов по итогам заседания СНБО 23 февраля

Прямая речь: "Президент не говорил о разработке ядерного оружия. Президент обращал внимание на выполнение всеми подписантами Будапештского меморандума тех обязательств, которые были там прописаны.

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За то, что мы отдали наше ядерное оружие, наш ядерный потенциал подписанты брали на себя обязательства обеспечить нашу независимость.

О том, что мы собираемся делать ядерное оружие, я нигде не видел, нигде не читал и не знаю, зачем вы это интерпретируете".

Что было раньше: Президент Украины Владимир Зеленский в речи на Мюнхенской конференции не говорил прямо о намерении восстановить ядерный потенциал, но сказал: если подписанты Будапештского меморандума не предоставят гарантий безопасности для Украины перед лицом войны с РФ, то Украина "будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает".

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Президент РФ Владимир Путин на это заявил, что у Украине благодаря "заделу" с советских времен будет "гораздо проще, чем многим другим государствам", обзавестись тактическим ядерным оружием, особенно "в случае технологической поддержки из зарубежа".

Читайте полную речь президента: Мы в последний раз обращаемся к Будапештскому меморандуму - речь Владимира Зеленского в Мюнхене