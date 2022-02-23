У Росії заявили, що до них уже виїхали понад 96 тисяч жителів ОРДЛО

Російська влада заявляє, що до Росії після оголошення евакуації в квазіреспубліках "ЛНР-ДНР" вже виїхали понад 96 тисяч жителів Донбасу.

Джерело: ТАСС з посиланням на т.в.о. глави МНС Росії Олександра Чупріяна

Пряма мова Чупріяна: "На 06:00 мск російський кордон перетнули понад 96 тисяч людей".

Реклама:

Деталі: Він додав, що для них зараз діє 230 пунктів тимчасового розміщення у 12 регіонах РФ.

Також, за словами Чупріяна, понад 800 жителів Донбасу, евакуйованих до Росії, звернулися за медичною допомогою, 76 з них, у тому числі 34 дитини, нібито госпіталізовані.

Нібито з жителями ОРДЛО працюють 73 психологи МНС РФ, до яких нібито вже звернулися понад 2,5 тисячі разів.

ВІДЕО ДНЯ

Також повідомляється, що понад 70 регіонів Росії заявили про готовність прийняти людей із квазіреспублік "ДНР" та "ЛНР".

Що було раніше: 21 лютого влада Ростовської області повідомила, що понад 8 тисяч жителів окупованих територій сходу України, які перейшли кордон з Росією, відправили до Московської, Ульянівської, Курської, Нижньогородської, Волгоградської та Саратівської областей.

Передісторія: