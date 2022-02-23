Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Росії заявили, що до них уже виїхали понад 96 тисяч жителів ОРДЛО

Середа, 23 лютого 2022, 12:37
У Росії заявили, що до них уже виїхали понад 96 тисяч жителів ОРДЛО
Фото dan-news.info

Російська влада заявляє, що до Росії після оголошення евакуації в квазіреспубліках "ЛНР-ДНР" вже виїхали понад 96 тисяч жителів Донбасу.

Джерело: ТАСС з посиланням на т.в.о. глави МНС Росії Олександра Чупріяна

Пряма мова Чупріяна: "На 06:00 мск російський кордон перетнули понад 96 тисяч людей".

Реклама:

Деталі: Він додав, що для них зараз діє 230 пунктів тимчасового розміщення у 12 регіонах РФ.

Також, за словами Чупріяна, понад 800 жителів Донбасу, евакуйованих до Росії, звернулися за медичною допомогою, 76 з них, у тому числі 34 дитини, нібито госпіталізовані.

Нібито з жителями ОРДЛО працюють 73 психологи МНС РФ, до яких нібито вже звернулися понад 2,5 тисячі разів.

ВІДЕО ДНЯ

Також повідомляється, що понад 70 регіонів Росії заявили про готовність прийняти людей із квазіреспублік "ДНР" та "ЛНР".

Що було раніше: 21 лютого влада Ростовської області повідомила, що понад 8 тисяч жителів окупованих територій сходу України, які перейшли кордон з Росією, відправили до Московської, Ульянівської, Курської, Нижньогородської, Волгоградської та Саратівської областей.

Передісторія:

  • Ватажки бойовиків в ОРДЛО закликали мешканців окупованих територій виїхати в Росію. При цьому зросла кількісті обстрілів з боку окупантів.
  • Маріонетки Кремля Денис Пушилін (ОРДО) та Леонід Пасічник (ОРЛО) на фоні оголошення евакуації жінок і дітей, оголосили мобілізацію чоловіків.
  • Усе це вони супроводжують дезінформацією про плани наступу України на схід, повідомленнями про вибухи в Донецьку, руйнування цивільної інфраструктури, снаряди в Ростовській області РФ і тому подібне.
  • Україна заперечує плани наступу та, як і західні розвідки, попереджає про плани Росії використати фейки та провокації як привід для повномасштабного вторгнення в Україну.
  • 21 лютого Російські ЗМІ повідомляли, що кордон із РФ перейшли понад 61 тисяча жителів окупованих територій сходу України – ОРДЛО, і що вже 6 російських регіонів запровадили режим надзвичайної ситуації через біженців із Донбасу.

Теми: РосіяОРДЛО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Росія
Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка України критично важлива
У центрі Москви запалали склади з майном російської залізниці
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Останні новини
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
Росіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
Усі новини...
Реклама: