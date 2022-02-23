У Росії заявили, що до них уже виїхали понад 96 тисяч жителів ОРДЛО
Російська влада заявляє, що до Росії після оголошення евакуації в квазіреспубліках "ЛНР-ДНР" вже виїхали понад 96 тисяч жителів Донбасу.
Джерело: ТАСС з посиланням на т.в.о. глави МНС Росії Олександра Чупріяна
Пряма мова Чупріяна: "На 06:00 мск російський кордон перетнули понад 96 тисяч людей".
Деталі: Він додав, що для них зараз діє 230 пунктів тимчасового розміщення у 12 регіонах РФ.
Також, за словами Чупріяна, понад 800 жителів Донбасу, евакуйованих до Росії, звернулися за медичною допомогою, 76 з них, у тому числі 34 дитини, нібито госпіталізовані.
Нібито з жителями ОРДЛО працюють 73 психологи МНС РФ, до яких нібито вже звернулися понад 2,5 тисячі разів.
Також повідомляється, що понад 70 регіонів Росії заявили про готовність прийняти людей із квазіреспублік "ДНР" та "ЛНР".
Що було раніше: 21 лютого влада Ростовської області повідомила, що понад 8 тисяч жителів окупованих територій сходу України, які перейшли кордон з Росією, відправили до Московської, Ульянівської, Курської, Нижньогородської, Волгоградської та Саратівської областей.
Передісторія:
- Ватажки бойовиків в ОРДЛО закликали мешканців окупованих територій виїхати в Росію. При цьому зросла кількісті обстрілів з боку окупантів.
- Маріонетки Кремля Денис Пушилін (ОРДО) та Леонід Пасічник (ОРЛО) на фоні оголошення евакуації жінок і дітей, оголосили мобілізацію чоловіків.
- Усе це вони супроводжують дезінформацією про плани наступу України на схід, повідомленнями про вибухи в Донецьку, руйнування цивільної інфраструктури, снаряди в Ростовській області РФ і тому подібне.
- Україна заперечує плани наступу та, як і західні розвідки, попереджає про плани Росії використати фейки та провокації як привід для повномасштабного вторгнення в Україну.
- 21 лютого Російські ЗМІ повідомляли, що кордон із РФ перейшли понад 61 тисяча жителів окупованих територій сходу України – ОРДЛО, і що вже 6 російських регіонів запровадили режим надзвичайної ситуації через біженців із Донбасу.