В России заявили, что к ним уже выехали более 96 тысяч жителей ОРДЛО

Российские власти заявляют, что в Россию после объявления эвакуации в квазиреспубликах "ЛНР-ДНР" уже выехали более 96 тысяч жителей Донбасса.

Источник: ТАСС со ссылкой на врио главы МЧС России Александра Чуприяна

Прямая речь Чуприяна: "На 06:00 мск российскую границу пересекли более 96 тысяч человек".

Реклама:

Детали: Он добавил, что для них сейчас действует 230 пунктов временного размещения в 12 регионах РФ.

Также по словам Чуприяна, более 800 жителей Донбасса, эвакуированных в Россию, обратились за медицинской помощью, 76 из них, в том числе 34 ребенка, якобы госпитализированы.

Якобы с выехавшими из ОРДЛО работают 73 психолога МЧС РФ, к которым якобы уже обратились более 2,5 тысячи раз.

ВИДЕО ДНЯ

Также сообщается, что более 70 регионов России заявили о готовности принять людей из квазиреспублик "ДНР" и "ЛНР".

Что было раньше: 21 февраля власти Ростовской области сообщили, что более 8 тысяч жителей оккупированных территорий востока Украины, которые перешли границу с Россией, отправили в Московскую, Ульяновскую, Курскую, Нижегородскую, Волгоградскую и Саратовскую области.

Предыстория: