В России заявили, что к ним уже выехали более 96 тысяч жителей ОРДЛО
Российские власти заявляют, что в Россию после объявления эвакуации в квазиреспубликах "ЛНР-ДНР" уже выехали более 96 тысяч жителей Донбасса.
Источник: ТАСС со ссылкой на врио главы МЧС России Александра Чуприяна
Прямая речь Чуприяна: "На 06:00 мск российскую границу пересекли более 96 тысяч человек".
Детали: Он добавил, что для них сейчас действует 230 пунктов временного размещения в 12 регионах РФ.
Также по словам Чуприяна, более 800 жителей Донбасса, эвакуированных в Россию, обратились за медицинской помощью, 76 из них, в том числе 34 ребенка, якобы госпитализированы.
Якобы с выехавшими из ОРДЛО работают 73 психолога МЧС РФ, к которым якобы уже обратились более 2,5 тысячи раз.
Также сообщается, что более 70 регионов России заявили о готовности принять людей из квазиреспублик "ДНР" и "ЛНР".
Что было раньше: 21 февраля власти Ростовской области сообщили, что более 8 тысяч жителей оккупированных территорий востока Украины, которые перешли границу с Россией, отправили в Московскую, Ульяновскую, Курскую, Нижегородскую, Волгоградскую и Саратовскую области.
Предыстория:
- Главари боевиков в ОРДЛО призвали жителей оккупированных территорий уехать в Россию. При этом возросло количество обстрелов со стороны оккупантов.
- Марионетки Кремля Денис Пушилин (ОРДО) и Леонид Пасечник (ОРЛО) на фоне объявления эвакуации женщин и детей объявили мобилизацию мужчин.
- Все это они сопровождают дезинформацией о планах наступления Украины на восток, сообщениями о взрывах в Донецке, разрушении гражданской инфраструктуры, снарядах в Ростовской области РФ и т.п.
- Украина отрицает планы наступления и, как западные разведки, предупреждает о планах России использовать фейки и провокации как повод для полномасштабного вторжения в Украину.
- 21 февраля российские СМИ сообщали, что границу с РФ перешли более 61 тысячи жителей оккупированных территорий востока Украины – ОРДЛО, и что уже 6 российских регионов ввели режим чрезвычайной ситуации из-за беженцев с Донбасса.