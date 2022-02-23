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В России заявили, что к ним уже выехали более 96 тысяч жителей ОРДЛО

Среда, 23 февраля 2022, 13:37
Фото dan-news.info

Российские власти заявляют, что в Россию после объявления эвакуации в квазиреспубликах "ЛНР-ДНР" уже выехали более 96 тысяч жителей Донбасса.

Источник: ТАСС со ссылкой на врио главы МЧС России Александра Чуприяна

Прямая речь Чуприяна: "На 06:00 мск российскую границу пересекли более 96 тысяч человек".

Детали: Он добавил, что для них сейчас действует 230 пунктов временного размещения в 12 регионах РФ.

Также по словам Чуприяна, более 800 жителей Донбасса, эвакуированных в Россию, обратились за медицинской помощью, 76 из них, в том числе 34 ребенка, якобы госпитализированы.

Якобы с выехавшими из ОРДЛО работают 73 психолога МЧС РФ, к которым якобы уже обратились более 2,5 тысячи раз.

Также сообщается, что более 70 регионов России заявили о готовности принять людей из квазиреспублик "ДНР" и "ЛНР".

Что было раньше: 21 февраля власти Ростовской области сообщили, что более 8 тысяч жителей оккупированных территорий востока Украины, которые перешли границу с Россией, отправили в Московскую, Ульяновскую, Курскую, Нижегородскую, Волгоградскую и Саратовскую области.

Предыстория:

  • Главари боевиков в ОРДЛО призвали жителей оккупированных территорий уехать в Россию. При этом возросло количество обстрелов со стороны оккупантов.
  • Марионетки Кремля Денис Пушилин (ОРДО) и Леонид Пасечник (ОРЛО) на фоне объявления эвакуации женщин и детей объявили мобилизацию мужчин.
  • Все это они сопровождают дезинформацией о планах наступления Украины на восток, сообщениями о взрывах в Донецке, разрушении гражданской инфраструктуры, снарядах в Ростовской области РФ и т.п.
  • Украина отрицает планы наступления и, как западные разведки, предупреждает о планах России использовать фейки и провокации как повод для полномасштабного вторжения в Украину.
  • 21 февраля российские СМИ сообщали, что границу с РФ перешли более 61 тысячи жителей оккупированных территорий востока Украины – ОРДЛО, и что уже 6 российских регионов ввели режим чрезвычайной ситуации из-за беженцев с Донбасса.

Темы: РосcияОРДЛО
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