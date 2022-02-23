Зеленський: Кроки нашої армії щодо захисту знатимемо лише я та ЗСУ

Кроки щодо обороноздатності України знатимуть лише Верховний головнокомандувач та самі Збройні сили, наголосив президент Володимир Зеленський.

Джерело: Зеленський під час брифінгу з президентами Литви та Польщі

Пряма мова Зеленського: "(плани Путіна – ред.) це серйозніші речі, ніж прогноз погоди. Тому прогнозувати, що може бути, які кроки можуть бути від РФ, від сепаратистів, від особистих рішень президента РФ – я не можу сказати.

Але я без прогнозів чітко знаю, як діятиме наша армія.

Я прошу вибачення – ці чіткі кроки нашої армії щодо обороноздатності та захисту нашої держави знатимуть лише я і наша армія.

І, повірте, ми до всього готові".

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