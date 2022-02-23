Зеленський: Кроки нашої армії щодо захисту знатимемо лише я та ЗСУ
Середа, 23 лютого 2022, 14:52
Кроки щодо обороноздатності України знатимуть лише Верховний головнокомандувач та самі Збройні сили, наголосив президент Володимир Зеленський.
Джерело: Зеленський під час брифінгу з президентами Литви та Польщі
Пряма мова Зеленського: "(плани Путіна – ред.) це серйозніші речі, ніж прогноз погоди. Тому прогнозувати, що може бути, які кроки можуть бути від РФ, від сепаратистів, від особистих рішень президента РФ – я не можу сказати.
Реклама:
Але я без прогнозів чітко знаю, як діятиме наша армія.
Я прошу вибачення – ці чіткі кроки нашої армії щодо обороноздатності та захисту нашої держави знатимуть лише я і наша армія.
І, повірте, ми до всього готові".
ВІДЕО ДНЯ
Передісторія:
- Після 8 років агресії проти України президент Росії Володимир Путін 21 лютого визнав окуповані території України – так звані "Донецьку народну республіку" та "Луганську народну республіку", які де-факто перебували під контролем Кремля весь цей час.
- Зеленський заявив, що розгляне питання розриву дипломатичних відносин України і Росії. Зеленський наголосив, що Україна однозначно кваліфікує останні дії РФ як порушення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави. Він додав, що Україна своїми територіями не поступиться.