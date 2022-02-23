Зеленский: Шаги нашей армии по защите будем знать только я и ВСУ
Среда, 23 февраля 2022, 15:52
Шаги по обороноспособности Украины будут знать только Верховный главнокомандующий и сами Вооруженные силы, подчеркнул президент Владимир Зеленский.
Источник: Зеленский во время брифинга с президентами Литвы и Польши
Прямая речь Зеленского: "(планы Путина – ред.) это более серьезные вещи, чем прогноз погоды. Поэтому прогнозировать, что возможно, какие шаги могут быть от РФ, от сепаратистов, от личных решений президента РФ – я не могу сказать.
Но я без прогнозов точно знаю, как будет действовать наша армия.
Я прошу прощения – эти четкие шаги нашей армии по обороноспособности и защите нашего государства будут знать только я и наша армия.
И, поверьте, мы ко всему готовы".
Предыстория:
- После 8 лет агрессии против Украины президент России Владимир Путин 21 февраля признал оккупированные территории Украины – так называемые "Донецкую народную республику" и "Луганскую народную республику", которые де-факто находились под контролем Кремля все это время.
- Зеленский заявил, что рассмотрит вопрос о разрыве дипломатических отношений Украины и России. Зеленский подчеркнул, что Украина однозначно квалифицирует последние действия РФ как нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Он добавил, что Украина своими территориями не уступит.