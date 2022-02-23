Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленский: Шаги нашей армии по защите будем знать только я и ВСУ

Роман ПетренкоСреда, 23 февраля 2022, 15:52
фото: оп

Шаги по обороноспособности Украины будут знать только Верховный главнокомандующий и сами Вооруженные силы, подчеркнул президент Владимир Зеленский.

Источник: Зеленский во время брифинга с президентами Литвы и Польши

Прямая речь Зеленского: "(планы Путина – ред.) это более серьезные вещи, чем прогноз погоды. Поэтому прогнозировать, что возможно, какие шаги могут быть от РФ, от сепаратистов, от личных решений президента РФ – я не могу сказать.

Но я без прогнозов точно знаю, как будет действовать наша армия.

Я прошу прощения – эти четкие шаги нашей армии по обороноспособности и защите нашего государства будут знать только я и наша армия.

И, поверьте, мы ко всему готовы".

Предыстория:

  • После 8 лет агрессии против Украины президент России Владимир Путин 21 февраля признал оккупированные территории Украины – так называемые "Донецкую народную республику" и "Луганскую народную республику", которые де-факто находились под контролем Кремля все это время.
  • Зеленский заявил, что рассмотрит вопрос о разрыве дипломатических отношений Украины и России. Зеленский подчеркнул, что Украина однозначно квалифицирует последние действия РФ как нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Он добавил, что Украина своими территориями не уступит.

Темы: ЗеленскийВооруженные силывойнаРосcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

Украину нужно немедленно присоединить к ЕС по спецпроцедуре – Зеленский

Украинская делегация прибыла на границу для переговоров с РФ: в составе – Резников и Подоляк

відеоХодорковский показал роскошную яхту Путина, которую тот спасает от санкций

Российский рубль обвалился до исторического минимума

Лаврова не пускают на встречу ООН из-за санкций, Захарова возмущена

Убить Зеленского – Путин отправил "вагнеровцев" со спецзаданием – The Times

Все новости...
ЕС утвердил новые санкции за признание Россией ОРДЛО
Аваков, Коломойский, Турчинов: Россия опубликовала список украинских "военных преступников"
ГСЧС прекращает работу на четырех КПВВ из-за обстрелов
Последние новости
12:23
Горжусь народом этой страны: Дуглас, Гарфилд и lady gaga поддержали Украину
12:16
видео"Бандеровцы" лучше относятся, чем свои: СБУ обнародовала показания пленных оккупантов
12:10
Венедиктова рассказала, кого отпустят из тюрьмы защищать Украину
12:09
УЗ добавила еще один поезд Киев-Львов
12:07
"Будьте надежным тылом": Минздрав призывает аптекарей выходить на работу
12:05
Украина перехватила военную инициативу – Данилов
11:54
Как получить медицинскую помощь онлайн или по телефону. Контакты врачей
11:49
Monobank сменил дизайн карточек на "Русский корабль, иди на#уй"
11:48
Украинец подтопил яхту главы "Рособоронэкспорта" на Майорке стоимостью 7 млн ​​евро
11:36
Акции российского Сбербанка рухнули на 73% на открытии торгов
Все новости...