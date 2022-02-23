Зеленский: Шаги нашей армии по защите будем знать только я и ВСУ

Шаги по обороноспособности Украины будут знать только Верховный главнокомандующий и сами Вооруженные силы, подчеркнул президент Владимир Зеленский.

Источник: Зеленский во время брифинга с президентами Литвы и Польши

Прямая речь Зеленского: "(планы Путина – ред.) это более серьезные вещи, чем прогноз погоды. Поэтому прогнозировать, что возможно, какие шаги могут быть от РФ, от сепаратистов, от личных решений президента РФ – я не могу сказать.

Но я без прогнозов точно знаю, как будет действовать наша армия.

Я прошу прощения – эти четкие шаги нашей армии по обороноспособности и защите нашего государства будут знать только я и наша армия.

И, поверьте, мы ко всему готовы".

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