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Зеленский: Шаги нашей армии по защите будем знать только я и ВСУ

Роман ПетренкоСреда, 23 февраля 2022, 14:52
Зеленский: Шаги нашей армии по защите будем знать только я и ВСУ
фото: оп

Шаги по обороноспособности Украины будут знать только Верховный главнокомандующий и сами Вооруженные силы, подчеркнул президент Владимир Зеленский.

Источник: Зеленский во время брифинга с президентами Литвы и Польши

Прямая речь Зеленского: "(планы Путина – ред.) это более серьезные вещи, чем прогноз погоды. Поэтому прогнозировать, что возможно, какие шаги могут быть от РФ, от сепаратистов, от личных решений президента РФ – я не могу сказать.

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Но я без прогнозов точно знаю, как будет действовать наша армия.

Я прошу прощения – эти четкие шаги нашей армии по обороноспособности и защите нашего государства будут знать только я и наша армия.

И, поверьте, мы ко всему готовы".

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Предыстория:

  • После 8 лет агрессии против Украины президент России Владимир Путин 21 февраля признал оккупированные территории Украины – так называемые "Донецкую народную республику" и "Луганскую народную республику", которые де-факто находились под контролем Кремля все это время.
  • Зеленский заявил, что рассмотрит вопрос о разрыве дипломатических отношений Украины и России. Зеленский подчеркнул, что Украина однозначно квалифицирует последние действия РФ как нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Он добавил, что Украина своими территориями не уступит.

Темы: ЗеленскийВооруженные силывойнаРосcия
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