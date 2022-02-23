Надзвичайний стан у Києві: без комендантської години, але треба носити паспорт

Мер Києва Віталій Кличко пояснив, які обмеження діятимуть в столиці у зв'язку з введенням в країні надзвичайного стану.

Джерело: Кличко у відеозверненні до киян

Деталі: За його словами, комендантську годину наразі в Києві не запроваджують, але, пересуваючись містом, у кожного має бути при собі посвідчення особи.

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Мер перелічив, які заходи безпеки діятимуть у столиці протягом найближчих 30 днів:

будуть взяті під охорону усі об'єкти критичної інфраструктури;

посилять охорону і обмежать доступ до приміщень органів столичної влади;

робота дискотек, клубів і закладів харчування дозволяється лише з 7:00 до 23:00;

на головних в'їздах в місто працюватимуть контрольно-пропускні пункти;

буде посилено кібербезпеку сайтів органів міської влади та стратегічних установ;

буде встановлено особливий контроль за пасажирами на міських вокзалах та в аеропорті "Київ";

муніципальна охорона разом з поліцією вийде патрулювати вулиці і громадські місця;

особливу увагу приділять безпеці навчальних закладів.

Що було раніше: Президент Володимир Зеленський разом з Верховною Радою запровадив в Україні надзвичайний стан. Він діятиме з 0 годин 24 лютого протягом 30 днів.

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Передісторія: Рада національної безпеки та оборони на засіданні в середу вирішила запровадити надзвичайний стан на всій території України крім Донецької та Луганської областей, де вже діє надзвичайний правовий режим.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що впровадження надзвичайного стану не впливатиме на життя українців і роботу бізнесу.