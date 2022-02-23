Чрезвычайное положение в Киеве: без комендантского часа, но надо носить паспорт

Мэр Киева Виталий Кличко объяснил, какие ограничения будут действовать в столице в связи с введением в стране чрезвычайного положения.

Источник: Кличко в видеообращении к киевлянам

Детали: По его словам, комендантский час пока в Киеве не вводят, но, передвигаясь по городу, у каждого должно быть при себе удостоверение личности.

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Мэр перечислил, какие меры безопасности будут действовать в столице в ближайшие 30 дней:

будут взяты под охрану все объекты критической инфраструктуры;

усилят охрану и ограничат доступ к помещениям органов столичной власти;

работа дискотек, клубов и заведений питания разрешается только с 7:00 до 23:00;

на главных въездах в город будут работать контрольно-пропускные пункты;

будет усилена кибербезопасность сайтов органов городской власти и стратегических учреждений;

будет установлен особый контроль над пассажирами на городских вокзалах и в аэропорту "Киев";

муниципальная охрана вместе с полицией выйдет патрулировать улицы и общественные места;

особое внимание уделят безопасности учебных заведений.

Что было раньше: Президент Владимир Зеленский вместе с Верховной Радой ввел в Украине чрезвычайное положение. Оно будет действовать с 0 часов 24 февраля в течение 30 дней.

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Предыстория: Совет национальной безопасности и обороны на заседании в среду решил ввести чрезвычайное положение на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, где уже действует чрезвычайный правовой режим.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что введение чрезвычайного положения не повлияет на жизнь украинцев и работу бизнеса.