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Чрезвычайное положение в Киеве: без комендантского часа, но надо носить паспорт

Евгений КизиловСреда, 23 февраля 2022, 22:52
Виталий Кличко, фото Getty Images

Мэр Киева Виталий Кличко объяснил, какие ограничения будут действовать в столице в связи с введением в стране чрезвычайного положения.

Источник: Кличко в видеообращении к киевлянам

Детали: По его словам, комендантский час пока в Киеве не вводят, но, передвигаясь по городу, у каждого должно быть при себе удостоверение личности.

Мэр перечислил, какие меры безопасности будут действовать в столице в ближайшие 30 дней:

  • будут взяты под охрану все объекты критической инфраструктуры;
  • усилят охрану и ограничат доступ к помещениям органов столичной власти;
  • работа дискотек, клубов и заведений питания разрешается только с 7:00 до 23:00;
  • на главных въездах в город будут работать контрольно-пропускные пункты;
  • будет усилена кибербезопасность сайтов органов городской власти и стратегических учреждений;
  • будет установлен особый контроль над пассажирами на городских вокзалах и в аэропорту "Киев";
  • муниципальная охрана вместе с полицией выйдет патрулировать улицы и общественные места;
  • особое внимание уделят безопасности учебных заведений.

Что было раньше: Президент Владимир Зеленский вместе с Верховной Радой ввел в Украине чрезвычайное положение. Оно будет действовать с 0 часов 24 февраля в течение 30 дней.

Читайте также: Украина вводит чрезвычайное положение. Что нужно знать?

Предыстория: Совет национальной безопасности и обороны на заседании в среду решил ввести чрезвычайное положение на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, где уже действует чрезвычайный правовой режим.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что введение чрезвычайного положения не повлияет на жизнь украинцев и работу бизнеса.

Темы: Киевчрезвычайное положение
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