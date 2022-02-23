Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Чрезвычайное положение в Киеве: без комендантского часа, но надо носить паспорт

Евгений КизиловСреда, 23 февраля 2022, 21:52
Чрезвычайное положение в Киеве: без комендантского часа, но надо носить паспорт
Виталий Кличко, фото Getty Images

Мэр Киева Виталий Кличко объяснил, какие ограничения будут действовать в столице в связи с введением в стране чрезвычайного положения.

Источник: Кличко в видеообращении к киевлянам

Детали: По его словам, комендантский час пока в Киеве не вводят, но, передвигаясь по городу, у каждого должно быть при себе удостоверение личности.

Реклама:

Мэр перечислил, какие меры безопасности будут действовать в столице в ближайшие 30 дней:

  • будут взяты под охрану все объекты критической инфраструктуры;
  • усилят охрану и ограничат доступ к помещениям органов столичной власти;
  • работа дискотек, клубов и заведений питания разрешается только с 7:00 до 23:00;
  • на главных въездах в город будут работать контрольно-пропускные пункты;
  • будет усилена кибербезопасность сайтов органов городской власти и стратегических учреждений;
  • будет установлен особый контроль над пассажирами на городских вокзалах и в аэропорту "Киев";
  • муниципальная охрана вместе с полицией выйдет патрулировать улицы и общественные места;
  • особое внимание уделят безопасности учебных заведений.

Что было раньше: Президент Владимир Зеленский вместе с Верховной Радой ввел в Украине чрезвычайное положение. Оно будет действовать с 0 часов 24 февраля в течение 30 дней.

Читайте также: Украина вводит чрезвычайное положение. Что нужно знать?

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: Совет национальной безопасности и обороны на заседании в среду решил ввести чрезвычайное положение на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, где уже действует чрезвычайный правовой режим.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что введение чрезвычайного положения не повлияет на жизнь украинцев и работу бизнеса.

Темы: Киевчрезвычайное положение
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Киев
Жара в Киеве бьет рекорды второй день подряд
В Киеве прохожие нашли на улице две гранаты
В центре Киева возле проспекта Победы сгорело здание
Последние новости
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
Все новости...
Реклама: