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Молдова запровадить надзвичайний стан через війну Росії проти України

"Європейська правда"Четвер, 24 лютого 2022, 11:08

Вища рада безпеки вирішила запровадити у Молдові надзвичайний стан у зв'язку із нападом Росії на Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

"Сьогодні вранці Росія розпочала напад на сусідню державу Україну, порушивши міжнародні норми. Міжнародна спільнота одноголосно засуджує ці воєнні дії. У зв'язку з цим я скликала Вищу раду безпеки. Ми вирішили, що уряд проситиме парламент оголосити надзвичайний стан", — заявила президентка Молдови Мая Санду після засідання Вищої ради безпеки.

Також, за словами Санду, сьогодні комісія з надзвичайних ситуацій проведе засідання, на якому обговорить заходи управління кризою, що склалася.

Водночас, Санду розпорядилася посилити патрулювання підрозділів міністерства оборони для запобігання можливим провокаціям.

Як повідомлялося, президентка Єврокомісії Урсула фон дер  Ляєн заявила, що ЄС вдарить санкціями по стратегічних галузях російської економіки і заблокує доступ до технологій та ринків.

Як повідомлялося, у ніч на 24 лютого президент РФ Владімір Путін розпочав наступ на Україну. У Києві і Харкові почались ракетні удари. Повідомляється також, що нападники сіють паніку, в деяких містах палають військові частини та аеропорти.

Детальніше про реакцію Заходу на російську агресію читайте у лайв-трансляції Війна з Росією: все про відповідь світу.

Лайв-трансляцію повідомлень про бойові дії та удари окупаційних війсь 24 лютого читайте у публікації "Української правди".

Теми: Молдованадзвичайний станвійнаУкраїна
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