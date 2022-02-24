Молдова введет чрезвычайное положение из-за войны России против Украины

Высший совет безопасности решил ввести в Молдове чрезвычайное положение в связи с нападением России на Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

"Сегодня утром Россия начала нападение на соседнее государство Украину, нарушив международные нормы. Международное сообщество единогласно осуждает эти военные действия. В этой связи я созвала Высший совет безопасности. Мы решили, что правительство будет просить парламент объявить чрезвычайное положение", - заявила президент Молдовы Майя Санду после заседания Высшего совета безопасности.

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Также, по словам Санду, сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям проведет заседание, на котором обсудит сложившиеся меры управления кризисом.

В то же время Санду распорядилась усилить патрулирование подразделений министерства обороны для предотвращения возможных провокаций.

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