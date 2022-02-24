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Молдова введет чрезвычайное положение из-за войны России против Украины

"Европейская правда"Четверг, 24 февраля 2022, 10:08

Высший совет безопасности решил ввести в Молдове чрезвычайное положение в связи с нападением России на Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

"Сегодня утром Россия начала нападение на соседнее государство Украину, нарушив международные нормы. Международное сообщество единогласно осуждает эти военные действия. В этой связи я созвала Высший совет безопасности. Мы решили, что правительство будет просить парламент объявить чрезвычайное положение", - заявила президент Молдовы Майя Санду после заседания Высшего совета безопасности.

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Также, по словам Санду, сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям проведет заседание, на котором обсудит сложившиеся меры управления кризисом.

В то же время Санду распорядилась усилить патрулирование подразделений министерства обороны для предотвращения возможных провокаций.

Как сообщалось, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС ударит санкциями по стратегическим отраслям российской экономики и заблокирует доступ к технологиям и рынкам.

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Как сообщалось, в ночь на 24 февраля президент РФ Владимир Путин начал наступление на Украину. В Киеве и Харькове начались ракетные удары. Сообщается, что нападающие сеют панику, в некоторых городах горят воинские части и аэропорты.

Подробнее о реакции Запада на российскую агрессию читайте в лайв-трансляции Война с Россией: все об ответе мира.

Лайв-трансляцию сообщений о боевых действиях и ударах оккупационных войск 24 февраля читайте в публикации "Украинской правды".

Темы: Молдовачрезвычайное положениевойнаУкраина
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