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Знімемо санкції з усіх громадян, які готові піти в тероборону – Зеленський

Олена РощінаЧетвер, 24 лютого 2022, 11:06

Рада національної безпеки й оборони зніме санкції з українських громадян, які вступлять у територіальну оборону для захисту України. 

Джерело: президент Володимир Зеленський у зверненні 

Пряма мова: "Ми знімемо санкції з усіх громадян України рішенням Ради національної безпеки й оборони, які готові зі зброєю в руках захищати нашу державу у складі територіальної оборони".

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Нагадаємо: РНБОУ запроваджувала персональні санкції проти деяких українців, зокрема, нардепів Віктора Медведчука та Тараса Козака, Дмитра Фірташа та Павла Фукса, а також контрабандистів.

Теми: санкціїЗеленськийвійна
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