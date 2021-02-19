Санкції проти Медведчука та Марченко передбачають 5 обмежень

Рішенням Ради національної безпеки й оборони передбачено по 5 заборон через санкції за фінансування тероризму проти нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

Джерело: копія рішення, яка є в розпорядженні УП

Деталі: Санкції щодо Марченко та Медведчука на три роки передбачають:

Блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;

Обмеження торгівельних операцій;

Зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;

Анулювання або зупинка ліцензій та інших дозволів, одержання яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;

Повна заборона заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів.

Джерело в РНБО в коментарі "Українській правді" пояснило, що 5 росіян, проти яких Україна ввела санкції - це менеджери активів сім'ї Медведчука.

Що було раніше: Рада національної безпеки й оборони України включила політика Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко в санкційний список, а причиною називають фінансування тероризму.

РНБО ухвалила рішення "вжити невідкладних заходів" для повернення у держвласність частини нафтопродуктпроводу, продаж якого пов’язували із Медведчуком.

ЗМІ повідомляють, що Санкції Марченко і цивільної дружини Козака Наталії Лавренюк ввели через те, що вони є власницями Новошахтинського нафтопереробного заводу в Ростовській області, який фінансував бойовиків "Л-ДНР".

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