Снимем санкции со всех граждан, готовых пойти в терроборону – Зеленский

Совет национальной безопасности и обороны снимет санкции с украинских граждан, которые вступят в территориальную оборону для защиты Украины.

Источник: президент Владимир Зеленский в обращении

Прямая речь: "Мы снимем санкции со всех граждан Украины решением Совета национальной безопасности и обороны, готовых с оружием в руках защищать наше государство в составе территориальной обороны".

Реклама:

Напомним: СНБОУ вводил персональные санкции против некоторых украинцев, в частности, нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака, Дмитрия Фирташа и Павла Фукса, а также контрабандистов.