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Снимем санкции со всех граждан, готовых пойти в терроборону – Зеленский

Елена РощинаЧетверг, 24 февраля 2022, 11:06

Совет национальной безопасности и обороны снимет санкции с украинских граждан, которые вступят в территориальную оборону для защиты Украины.

Источник: президент Владимир Зеленский в обращении

Прямая речь: "Мы снимем санкции со всех граждан Украины решением Совета национальной безопасности и обороны, готовых с оружием в руках защищать наше государство в составе территориальной обороны".

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Напомним: СНБОУ вводил персональные санкции против некоторых украинцев, в частности, нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака, Дмитрия Фирташа и Павла Фукса, а также контрабандистов.

Темы: санкцииЗеленскийвойна
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