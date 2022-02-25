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Patreon пояснив, куди зникла сторінка “Повернись живим”

Анастасія КалатурП'ятниця, 25 лютого 2022, 04:35
ФОТО: GETTY

Портал Patreon видалив сторінку фонду "Повернись живим", бо платформа не дозволяє зібрані з її допомогою кошти використовувати для підтримки насильства або придбання військової техніки.

Джерело: Patreon у Twitter

Дослівно: "Ми розуміємо бажання людей підтримати гуманітарну діяльність в Україні. Patreon не дозволяє використовувати кошти, зібрані на платформі, для підтримки насильства або придбання військової техніки.

Ми зупинили кампанію під час розслідування. Якщо сторінка видаляється після розслідування, ми завжди відправляємо творцю кошти, що залишилися, або повертаємо всі внески".

Що передувало: Команда "Повернись живим" повідомила, що Patreon видалив сторінку фонду.

Нагадаємо: Лише за добу 22 лютого фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим" зібрав більше аніж за весь минулий рік – понад 20,5 мільйонів гривень.

Теми: арміявійна
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