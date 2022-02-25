Patreon пояснив, куди зникла сторінка “Повернись живим”

Портал Patreon видалив сторінку фонду "Повернись живим", бо платформа не дозволяє зібрані з її допомогою кошти використовувати для підтримки насильства або придбання військової техніки.

Джерело: Patreon у Twitter

Дослівно: "Ми розуміємо бажання людей підтримати гуманітарну діяльність в Україні. Patreon не дозволяє використовувати кошти, зібрані на платформі, для підтримки насильства або придбання військової техніки.

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Ми зупинили кампанію під час розслідування. Якщо сторінка видаляється після розслідування, ми завжди відправляємо творцю кошти, що залишилися, або повертаємо всі внески".

Що передувало: Команда "Повернись живим" повідомила, що Patreon видалив сторінку фонду.

Нагадаємо: Лише за добу 22 лютого фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим" зібрав більше аніж за весь минулий рік – понад 20,5 мільйонів гривень.