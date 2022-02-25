Patreon объяснил, куда исчезла страница "Вернись живым"

Портал Patreon удалил страницу фонда "Вернись живым", потому что платформа не разрешает собранные с ее помощью средства использовать для поддержания насилия или приобретения военной техники.

Источник: Patreon в Twitter

Дословно: "Мы понимаем желание людей поддержать гуманитарную деятельность в Украине. Patreon не разрешает использовать средства, собранные на платформе, для поддержания насилия или приобретения военной техники.

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Мы остановили кампанию в ходе расследования. Если страница удаляется после расследования, мы всегда отправляем создателю оставшиеся средства или возвращаем все взносы".

Что предшествовало: Команда "Вернись живым" сообщила, что Patreon удалил страницу фонда.

Напомним: Только за сутки 22 февраля фонд компетентной помощи армии "Вернись живым" собрал больше, чем за весь прошлый год - более 20,5 миллионов гривен.