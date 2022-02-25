Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В районі Гостомеля, Ворзеля й Бучі йдуть бої – Арестович

Катерина ТищенкоП'ятниця, 25 лютого 2022, 10:52

Під Києвом ідуть бої в районі населених пунктів Гостомель, Ворзель і Буча.

Джерело: радник голови Офісу президента Олексій Арестович на брифінгу у п’ятницю

Дослівно: "Найбільша небезпека зараз розвивається з напрямку Димер-Іванків, це північний захід від Києва.

Там бої зараз уже йдуть в районах населених пунктів Гостомель, Ворзель і Буча".

Деталі: Арестович зазначив, що російські війська намагаються наступати.

"Але наші десантні механізовані частини виставили надійний заслон, знищено декілька вертольотів противника і щонайменше одна колона бойової техніка, працювали "Джавеліни"", - розповів він.

Арестович також повідомив, що пілота літака, який збили у п’ятницю зранку в Києві, взяли в полон.

"Зранку було декілька повітряних ударів, зокрема по Києву. Наші сили ПВО збили щонайменше дві крилаті ракети і один літак типу СУ27. Льотчик потрапив у полон, зараз його допитують", - сказав радник голови ОП.

Що передувало: Раніше мешканців населених пунктів біля Ворзеля, що під Києвом, попередили про можливий захід російських військ.

Зранку 25 лютого у Києві внаслідок потрапляння уламків збитого ворожого літального апарату в житловий будинок щонайменше троє людей було поранено.

Також через падіння фрагментів літака в Києві загорівся приватний житловий будинок.

Теми: КиївКиївська областьОфіс президентавійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Україну треба негайно приєднати до ЄС за спецпроцедурою – Зеленський

Українська делегація прибула на кордон для переговорів з РФ: у складі - Резніков і Подоляк

відеоХодорковський показав розкішну яхту Путіна, яку той рятує від санкцій

Російський рубль обвалився до історичного мінімуму

Лаврова не пускають на зустріч ООН через санкції, Захарова обурена

Вбити Зеленського – Путін відправив "вагнерівців" зі спецзавданням – The Times

Усі новини...
Київ
Київ закликав власників веб-камер припинити стрім: не допомагайте ворогу
Киян просять терміново перейти до укриття
Українці взяли в полон російського ОМОНівця
Останні новини
12:23
Пишаюся народом у цій країні: Дуглас, Гарфілд та lady gaga підтримали Україну
12:16
відео"Бандерівці" ліпше ставляться, ніж свої: СБУ оприлюднила свідчення полонених окупантів
12:10
Венедіктова розповіла, кого відпустять з в’язниці захищати Україну
12:09
УЗ додала ще один потяг Київ-Львів
12:07
"Будьте надійним тилом": МОЗ закликає аптекарів виходити на роботу
12:05
Україна перехопила військову ініціативу – Данілов
12:00
Міністри оборони країн ЄС обговорять допомогу для України
11:54
Як отримати медичну допомогу онлайн або телефоном. Контакти лікарів
11:49
Monobank змінив дизайн карток на "Русский корабль, иди на#уй"
11:48
Українець підтопив яхту глави "Рособоронекспорту" на Майорці вартістю 7 млн євро
Усі новини...