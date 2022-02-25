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В районі Гостомеля, Ворзеля й Бучі йдуть бої – Арестович

Катерина ТищенкоП'ятниця, 25 лютого 2022, 09:52
В районі Гостомеля, Ворзеля й Бучі йдуть бої – Арестович

Під Києвом ідуть бої в районі населених пунктів Гостомель, Ворзель і Буча.

Джерело: радник голови Офісу президента Олексій Арестович на брифінгу у п’ятницю

Дослівно: "Найбільша небезпека зараз розвивається з напрямку Димер-Іванків, це північний захід від Києва.

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Там бої зараз уже йдуть в районах населених пунктів Гостомель, Ворзель і Буча".

Деталі: Арестович зазначив, що російські війська намагаються наступати.

"Але наші десантні механізовані частини виставили надійний заслон, знищено декілька вертольотів противника і щонайменше одна колона бойової техніка, працювали "Джавеліни"", - розповів він.

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Арестович також повідомив, що пілота літака, який збили у п’ятницю зранку в Києві, взяли в полон.

"Зранку було декілька повітряних ударів, зокрема по Києву. Наші сили ПВО збили щонайменше дві крилаті ракети і один літак типу СУ27. Льотчик потрапив у полон, зараз його допитують", - сказав радник голови ОП.

Що передувало: Раніше мешканців населених пунктів біля Ворзеля, що під Києвом, попередили про можливий захід російських військ.

Зранку 25 лютого у Києві внаслідок потрапляння уламків збитого ворожого літального апарату в житловий будинок щонайменше троє людей було поранено.

Також через падіння фрагментів літака в Києві загорівся приватний житловий будинок.

Теми: КиївКиївська областьОфіс президентавійна
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