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В районе Гостомеля, Ворзеля и Бучи идут бои – Арестович

Катерина ТищенкоПятница, 25 февраля 2022, 09:52
В районе Гостомеля, Ворзеля и Бучи идут бои – Арестович

Под Киевом идут бои в районе населённых пунктов Гостомель, Ворзель и Буча.

Источник: советник главы Офиса президента Алексей Арестович на брифинге в пятницу

Дословно: "Наибольшая опасность сейчас развивается с направления Дымер-Иванков, это северо-западнее Киева.

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Там бои сейчас уже идут в районах населённых пунктов Гостомель, Ворзель и Буча".

Детали: Арестович отметил, что российские войска пытаются наступать.

"Но наши десантные механизированные части выставили надежный заслон, уничтожено несколько вертолетов противника и по меньшей мере одна колонна боевой техники, работали "Джавелины"", - рассказал он.

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Арестович также сообщил, что пилота самолета, сбившегося в пятницу утром в Киеве, взяли в плен.

"Утром было несколько воздушных ударов, в том числе по Киеву. Наши силы ПВО сбили по меньшей мере две крылатые ракеты и один самолет типа СУ-27. Летчик попал в плен, сейчас его допрашивают", – сказал советник главы ОП.

Что предшествовало: Ранее жителей населенных пунктов вокруг Ворзеля, что под Киевом, предупредили о возможном заходе российских войск.

Утром 25 февраля в Киеве в результате попадания обломков сбитого вражеского летательного аппарата в жилой дом по меньшей мере три человека были ранены.

Также из-за падения фрагментов самолета в Киеве загорелся частный жилой дом.

Темы: КиевКиевская областьОфис президентавойна
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