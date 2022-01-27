Командувач Нацгвардії подав у відставку після стрілянини у Дніпрі

Командувач Національної гвардії генерал-полковник Микола Балан написав рапорт про відставку з посади у зв’язку із стріляниною на заводі у Дніпрі, яку влаштував солдат Нацгвардії.

Джерело: брифінг Балана у Дніпрі, "Укрінформ"

Пряма мова: "З урахуванням того, що за будь-які дії, і хороші, і погані, несе службу командир або командувач, сьогодні вранці я висловив бажання і написав рапорт міністру внутрішніх справ, клопотання перед президентом про відставку та звільнення з посади командувача Національної гвардії".

Деталі: Балан також розповів, що відсторонив від виконання обов'язків на час розслідування командира полку, де сталася трагедія, його заступника по роботі з особовим складом і начальника штабу.

Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження щодо службової недбалості керівництва Національної гвардії, що призвела до трагедії.

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