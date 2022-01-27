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Командувач Нацгвардії подав у відставку після стрілянини у Дніпрі

Четвер, 27 січня 2022, 15:47
Командувач Нацгвардії подав у відставку після стрілянини у Дніпрі
Микола Балан, фото: Нацгвардія

Командувач Національної гвардії генерал-полковник Микола Балан написав рапорт про відставку з посади у зв’язку із стріляниною на заводі у Дніпрі, яку влаштував солдат Нацгвардії.

Джерело: брифінг Балана у Дніпрі, "Укрінформ"

Пряма мова: "З урахуванням того, що за будь-які дії, і хороші, і погані, несе службу командир або командувач, сьогодні вранці я висловив бажання і написав рапорт міністру внутрішніх справ, клопотання перед президентом про відставку та звільнення з посади командувача Національної гвардії".

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Деталі: Балан також розповів, що відсторонив від виконання обов'язків на час розслідування командира полку, де сталася трагедія, його заступника по роботі з особовим складом і начальника штабу.

Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження щодо службової недбалості керівництва Національної гвардії, що призвела до трагедії.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • В ніч на 27 січня, о 03:40, у Дніпрі на території заводу "Південмаш" ("Южмаш") нацгвардієць, солдат строкової служби Артемій Рябчук під час видачі зброї пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул НГУ, після чого втік зі зброєю. 5 осіб загинули (четверо військовослужбовців і одна цивільна жінка), ще 5 осіб отримали поранення. Троє з п'яти поранених перебувають у важкому стані.
  • О 9:30 четверга солдата-вбивцю затримали поліцейські. У ДБР згодом повідомили, що солдат, який розстріляв товаришів, сам здався правоохоронцям.
  • Депутат ВР Юлія Яцик повідомила, що, за попередньою інформацією, два місяці тому Рябчук попередив бійку між солдатами і повідомив про інцидент керівництво. Останні не вжили жодних заходів, визнали його "стукачем" і почали з нього знущатися.  

Теми: НацгвардіявбивствоДніпро
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