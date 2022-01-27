Зеленський змінив командувача Нацгвардії після стрілянини у Дніпрі

Президент Володимир Зеленський звільнив командувача Національної гвардії генерал-полковника Миколу Балана і призначив виконуючим обов’язки командувача Юрія Лебедя.

Джерело: указ президента №34, указ президента №35

Дослівно укази президента: "Звільнити Балана Миколу Івановича з посади командувача Національної гвардії України".

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"Призначити генерал-лейтенанта Лебедя Юрія Анатолійовича виконуючим обов’язки командувача Національної гвардії України".

Що передувало: У четвер командувач Національної гвардії генерал-полковник Микола Балан написав рапорт про відставку з посади у зв’язку із стріляниною на заводі у Дніпрі, яку влаштував солдат Нацгвардії.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський вніс подання президенту України про призначення виконуючим обов’язки командувача Нацгвардією заступника командувача НГУ генерал-лейтенанта Юрія Лебедя.

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