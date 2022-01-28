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Зеленський змінив командувача Нацгвардії після стрілянини у Дніпрі

П'ятниця, 28 січня 2022, 00:23
Юрій Лебідь, фото: НГ

Президент Володимир Зеленський звільнив командувача Національної гвардії генерал-полковника Миколу Балана і призначив виконуючим обов’язки командувача Юрія Лебедя.

Джерело: указ президента №34, указ президента №35

Дослівно укази президента: "Звільнити Балана Миколу Івановича з посади командувача Національної гвардії України".

"Призначити генерал-лейтенанта Лебедя Юрія Анатолійовича виконуючим обов’язки командувача Національної гвардії України".

Що передувало: У четвер командувач Національної гвардії генерал-полковник Микола Балан написав рапорт про відставку з посади у зв’язку із стріляниною на заводі у Дніпрі, яку влаштував солдат Нацгвардії.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський вніс подання президенту України про призначення виконуючим обов’язки командувача Нацгвардією заступника командувача НГУ генерал-лейтенанта Юрія Лебедя.

Передісторія:

  • В ніч на 27 січня, у Дніпрі на території заводу "Південмаш" ("Южмаш") нацгвардієць, солдат строкової служби Артемій Рябчук під час видачі зброї пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул НГУ, після чого втік зі зброєю.
  • 5 осіб загинули (четверо військовослужбовців і одна цивільна жінка), ще 5 осіб отримали поранення. Троє з п'яти поранених перебувають у важкому стані.
  • О 9:30 четверга солдата-вбивцю затримали поліцейські. 

Українська правда
Теми: НацгвардіяЗеленський
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