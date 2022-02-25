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"Слуга народу" не бачить рішучих дій Заходу

П'ятниця, 25 лютого 2022, 14:00
Слуга народу не бачить рішучих дій Заходу
Олена Шуляк. Фото: facebook-сторінка

Партія "Слуга народу" виступила з заявою, що поточної реакції демократичних країн Заходу на російську агресію в Україні недостатньо.

Джерело: telegram-канал голови партії Олени Шуляк

Пряма мова Шуляк: "На сьогодні ми не бачимо від Заходу кроків, які могли би змусити Росію зупинитись. Захід може це зробити. Закрити небо – у них є така сила. Відключити Росію від SWIFTу. Ввести нафтове ембарго проти Росії і зупинити російський експорт. Але Захід цього не робить.

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Так, ввели нові санкції проти Росії. Але цього замало. Ми захищаємо свою країну наодинці.

ЗСУ працюють дуже добре. Враховуючи масштаб вторгнення і атаки з двох країн – вже зроблено дуже багато, щоб зупинити ворога. План Росії на перші дні вторгнення однозначно провалився. Тому вони такі жорстокі з цивільною інфраструктурою і мирними людьми".

Деталі: У "Слузі народу" що війну треба закінчувати через ризик втрат для населення, тому президент Володимир Зеленський не проти вести перемовини.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Зеленський також у своєму зверненні закликав лідерів європейських країн посилити тиск на Росію, зокрема відключити платіжну систему SWIFT.
  • Увечері 24 лютого американський президент Джо Байден оголосив новий пакет санкцій, які покликані нашкодити російській економіці. Проте, за його словами, наразі не йдеться про відключення Росії від платіжної системи SWIFT, зокрема через позицію деяких європейських країн.  Російський фондовий ринок відреагував позитивно на санкції.
  • Євросоюз погодив нову хвилю санкцій, які, за запевненнями очільників союзу, повинні нанести нищівну шкоду російській економіці.
  • Увечері 24 лютого французький президент Емманюель Макрон подзвонив Путіну й вимагав припинити військову агресію в Україні.

Теми: Слуга народуЗахідРосіявійна
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