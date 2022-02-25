"Слуга народу" не бачить рішучих дій Заходу

Партія "Слуга народу" виступила з заявою, що поточної реакції демократичних країн Заходу на російську агресію в Україні недостатньо.

Джерело: telegram-канал голови партії Олени Шуляк

Пряма мова Шуляк: "На сьогодні ми не бачимо від Заходу кроків, які могли би змусити Росію зупинитись. Захід може це зробити. Закрити небо – у них є така сила. Відключити Росію від SWIFTу. Ввести нафтове ембарго проти Росії і зупинити російський експорт. Але Захід цього не робить.

Так, ввели нові санкції проти Росії. Але цього замало. Ми захищаємо свою країну наодинці.

ЗСУ працюють дуже добре. Враховуючи масштаб вторгнення і атаки з двох країн – вже зроблено дуже багато, щоб зупинити ворога. План Росії на перші дні вторгнення однозначно провалився. Тому вони такі жорстокі з цивільною інфраструктурою і мирними людьми".

Деталі: У "Слузі народу" що війну треба закінчувати через ризик втрат для населення, тому президент Володимир Зеленський не проти вести перемовини.

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