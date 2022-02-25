Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Слуга народа" не видит решительных действий Запада

Пятница, 25 февраля 2022, 15:00

Партия "Слуга народа" выступила с заявлением осуждения текущей реакции демократических стран Запада на российскую агрессию в Украине.

Источник: telegram-канал главы партии Елены Шуляк

Прямая речь Шуляк: "На сегодняшний день мы не видим от Запада шагов, которые могли бы заставить Россию остановиться. Запад может это сделать. Закрыть небо – у них есть такая сила. Отключить Россию от SWIFTа. Ввести нефтяное эмбарго против России и приостановить российский экспорт. Но Запад этого не делает.

Да, ввели новые санкции против России. Но этого мало. Мы защищаем свою страну наедине.

ВСУ работают очень хорошо. Учитывая масштаб вторжения и атаки из двух стран – уже сделано очень многое, чтобы остановить врага. План России на первые дни вторжения однозначно провалился. Поэтому они так жестоки с гражданской инфраструктурой и мирными людьми".

Детали: В "Слуге народа" что войну нужно заканчивать из-за риска потерь для населения, поэтому президент Владимир Зеленский не против вести переговоры.

Предыстория: 

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

  • Зеленский также в своем обращении призвал лидеров европейских стран усилить давление на Россию, в том числе отключить платежную систему SWIFT.
  • Вечером 24 февраля американский президент Джо Байден объявил новый пакет санкций, призванных навредить российской экономике. Однако, по его словам, речь не идет об отключении России от платежной системы SWIFT, в частности, из-за позиции некоторых европейских стран. Российский фондовый рынок отреагировал положительно на санкции.
  • Евросоюз согласовал новую волну санкций, которые, по заверениям глав союза, должны нанести сокрушительный вред российской экономике.
  • Вечером 24 февраля французский президент Эмманюэль Макрон позвонил Путину и потребовал прекратить военную агрессию в Украине.

Темы: Слуга народаЗападРосcиявойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

93% украинцев поддерживают Зеленского

фотоВо время обстрелов в центре Харькова поврежден Свято-Успенский собор

фотоНа обложке TIME появился украинский флаг и цитата Зеленского

Война РФ против Украины: трибунал в Гааге начал расследование

Оккупанты хотят создать в Мариуполе гуманитарную катастрофу – ОГА

Германия конфисковала 156-метровую суперяхту друга Путина Усманова – Forbes

Все новости...
Слуга народа
Дело о взятке: Трубицын вышел из "Слуги народа"
"Слугам" рекомендовали не покидать Киев на случай срочных заседаний Рады – источники
"Слуга народа" начала процедуру исключения Трухина и Кузьминых из фракции
Последние новости
23:14
В Беларуси идет "рельсовая война" против войны с Украиной
23:09
видеоВ России продолжают задерживать участников антивоенных митингов: за сутки 724 человека
23:06
В США появилась оперативная группа для охоты на активы российских олигархов
22:55
Арахамия: Переговоры состоятся не в Беловежской пуще
22:50
Когда перебои на линии 102: столичная полиция дала дополнительные контакты
22:49
Макрон выступил с речью о войне РФ против Украины
22:32
России может угрожать дефолт – JPMorgan
22:23
видеоПережившие Холокост евреи проклинают Путина из бомбоубежища Киева и требуют мира
22:13
ВИДЕОВ Киеве 3 марта разрешат движение на двух мостах – Кличко
22:08
Никаких пленных русских артиллеристов больше не будет – ССО
Все новости...