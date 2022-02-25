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"Слуга народа" не видит решительных действий Запада

Пятница, 25 февраля 2022, 14:00
Слуга народа не видит решительных действий Запада

Партия "Слуга народа" выступила с заявлением осуждения текущей реакции демократических стран Запада на российскую агрессию в Украине.

Источник: telegram-канал главы партии Елены Шуляк

Прямая речь Шуляк: "На сегодняшний день мы не видим от Запада шагов, которые могли бы заставить Россию остановиться. Запад может это сделать. Закрыть небо – у них есть такая сила. Отключить Россию от SWIFTа. Ввести нефтяное эмбарго против России и приостановить российский экспорт. Но Запад этого не делает.

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Да, ввели новые санкции против России. Но этого мало. Мы защищаем свою страну наедине.

ВСУ работают очень хорошо. Учитывая масштаб вторжения и атаки из двух стран – уже сделано очень многое, чтобы остановить врага. План России на первые дни вторжения однозначно провалился. Поэтому они так жестоки с гражданской инфраструктурой и мирными людьми".

Детали: В "Слуге народа" что войну нужно заканчивать из-за риска потерь для населения, поэтому президент Владимир Зеленский не против вести переговоры.

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Предыстория: 

  • Зеленский также в своем обращении призвал лидеров европейских стран усилить давление на Россию, в том числе отключить платежную систему SWIFT.
  • Вечером 24 февраля американский президент Джо Байден объявил новый пакет санкций, призванных навредить российской экономике. Однако, по его словам, речь не идет об отключении России от платежной системы SWIFT, в частности, из-за позиции некоторых европейских стран. Российский фондовый рынок отреагировал положительно на санкции.
  • Евросоюз согласовал новую волну санкций, которые, по заверениям глав союза, должны нанести сокрушительный вред российской экономике.
  • Вечером 24 февраля французский президент Эмманюэль Макрон позвонил Путину и потребовал прекратить военную агрессию в Украине.

Темы: Слуга народаЗападРосcиявойна
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