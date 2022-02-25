Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

80 танків та понад 500 бойових машин – втрати Росії за півтора дня війни

Роман ПетренкоП'ятниця, 25 лютого 2022, 15:45
80 танків та понад 500 бойових машин – втрати Росії за півтора дня війни
ФОТО GETTY IMAGES

Україна знищила до 80 російських танків від початку війни 24 лютого.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Facebook

Деталі: За словами Маляр, від початку відкритого широкомасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, військам країни-загарбника були завдані наступні втрати (орієнтовно):

Реклама:
  • Танків до 80
  • Бойових броньованих машин різних типів 516
  • Літаки 10
  • Гелікоптери 7
  • Особового складу 2800. Йдеться про вбитих, поранених та захоплених у полон.

Передісторія: Раніше повідомлялося, що лише за 25 лютого російська армія втратила понад тисячу солдатів – це рекорд за весь час її існування.

Теми: РосіявійнаПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Росія
Атака дронів на Псков: перші супутникові знімки аеродрому
Сейм Польщі затвердив склад скандальної комісії з розслідування впливу РФ
Окупанти заявили про атаку БПЛА у Брянській області РФ і запуск ракети по Криму
Останні новини
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
Росіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
Усі новини...
Реклама: