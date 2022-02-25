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80 танків та понад 500 бойових машин – втрати Росії за півтора дня війни

Роман ПетренкоП'ятниця, 25 лютого 2022, 16:45
ФОТО GETTY IMAGES

Україна знищила до 80 російських танків від початку війни 24 лютого.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Facebook

Деталі: За словами Маляр, від початку відкритого широкомасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, військам країни-загарбника були завдані наступні втрати (орієнтовно):

  • Танків до 80
  • Бойових броньованих машин різних типів 516
  • Літаки 10
  • Гелікоптери 7
  • Особового складу 2800. Йдеться про вбитих, поранених та захоплених у полон.

Передісторія: Раніше повідомлялося, що лише за 25 лютого російська армія втратила понад тисячу солдатів – це рекорд за весь час її існування.

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Теми: РосіявійнаПутін
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