80 танков и более 500 боевых машин – потери России за полтора дня войны
Пятница, 25 февраля 2022, 16:45
Украина уничтожила до 80 российских танков с начала войны 24 февраля.
Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Facebook
Детали: По словам Маляр, с начала открытого широкомасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины, войскам страны-захватчика были нанесены следующие потери (ориентировочно):
- Танков до 80
- Боевых бронированных машин разных типов 516
- Самолеты 10
- Вертолеты 7
- Особого состава 2800. Речь идет об убитых, раненых и захваченных в плен.
Предыстория: Ранее сообщалось, что только за 25 февраля российская армия потеряла более тысячи солдат – это рекорд за все время ее существования.
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