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80 танков и более 500 боевых машин – потери России за полтора дня войны

Роман ПетренкоПятница, 25 февраля 2022, 16:45

Украина уничтожила до 80 российских танков с начала войны 24 февраля.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Facebook

Детали: По словам Маляр, с начала открытого широкомасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины, войскам страны-захватчика были нанесены следующие потери (ориентировочно):

  • Танков до 80
  • Боевых бронированных машин разных типов 516
  • Самолеты 10
  • Вертолеты 7
  • Особого состава 2800. Речь идет об убитых, раненых и захваченных в плен.

Предыстория: Ранее сообщалось, что только за 25 февраля российская армия потеряла более тысячи солдат – это рекорд за все время ее существования.

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Темы: РосcиявойнаПутин
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